防長、立委過招 掀火藥味

立法院會昨天總質詢，國民黨立委費鴻泰針對潛艦戰力保存議題，與國防部長邱國正脣槍舌戰，費鴻泰詢問潛艦靠岸的港口能否承受「哈瑪斯式的飽和攻擊」？打仗時潛艦戰力該如何保存，或許可以停在山洞中？邱國正表示，他會想定各種可能，也會以危害最大的來做想定，要做最好的準備。

質詢時間結束，費鴻泰與邱國正持續交鋒，互控彼此「很奇怪」，發生嚴重口角，費走向備詢台與邱理論，行政院長陳建仁趕緊擋在中間，避免兩人演變為肢體衝突。

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