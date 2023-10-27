兩岸開戰義務役躲不了戰火？陳建仁：無前線後備之分

行政院長陳建仁今赴立法院會備詢，國民黨立委鄭正鈐就義務役是否於發生戰爭的時候上戰場，陳建仁說，台灣這麼小的土地，沒有前線後備之分。

鄭正鈐先播放以巴戰爭的影片，質疑戰爭的殘酷與血腥是否可能降臨台灣，並指台獨可能成為引發戰禍的導火線。他引用陳建仁過往說法，表示陳曾言「義務役不用上戰場，以守備部隊為主，是否於主戰部隊服役則看個人專業與意願」，但國防部長邱國正卻說「面對少子化，國軍要想辦法調整，義務役或役期較短的官兵，有些可以調到戰鬥支援部隊」。二人說法有點差異。

邱國正回應，他當初講法是，義務役改一年役期，主戰部隊由志願役編成，守備部隊以義務役為主要，但守備部隊有些人有意願可到主戰部隊，不管主戰也好，守備也好，裡面也有主戰部隊跟戰鬥支援部隊。陳建仁則說，這是斷章取義，應該看前後文。

鄭正鈐再問，發生戰爭，義務役到底會不會上戰場？陳建仁表示，台灣盡力維持兩岸和平穩定現況，一旦發生戰爭，一定有一方是破壞現狀， 一旦有破壞現狀的情況，台灣這麼小的土地，沒有前線後備之分。

鄭正鈐補充，義務役不用上戰場這說法是有問題的，依照義務役人力分發規劃，義務役優先補充守備部隊，主戰部隊次之，這表示還是會有義務役上戰場的情況， 台灣小，發生戰事大家都跑不掉，這樣的看法相對務實。

鄭正鈐說，民進黨政府之前因為兩岸兵凶戰危，加上美國壓力而延長兵役，現在刻意淡化兩岸兵凶戰危，宣稱一年期役男不會分發到主戰部隊也不會上戰場，這跟陳建仁剛剛的說法不一樣。陳揆回答，兩岸兵凶戰危是鄭正鈐講的。鄭正鈐則說，這是美國跟國外媒體、研究者都這麼講，還是陳揆覺得沒有？可是國際認為台灣是非常具有衝突可能性的地方。

鄭正鈐隨後關心國軍裝備問題，並指出他關心軍品品質問題，向國防部索資後，國防部以密件提供，但所有檢測部分空白，所有查核項目狀況都是空白，且都是採購公開資訊有的東西。邱國正表示，空白不是不給而是口頭報告，每樣資料只要經過國防部出手，發給誰都要登記，給了後一定會派人說明。

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