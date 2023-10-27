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陸實施愛國教育法納台灣 陳建仁：立法愛國是緣木求魚

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院長陳建仁。記者林澔一／攝影
行政院長陳建仁。記者林澔一／攝影

中國將實施愛國主義教育法，並將台灣納入。對此，行政院長陳建仁上午受訪表示，「通過立法來要求愛國，實在是緣木求魚」；而對於共軍持續擾台，陳建仁說，中國的做法，實際上並不會被國際社會所接受，希望他們能夠停止，也希望中國能夠體認台灣的民意。

陳建仁表示，台灣是一個自由、民主、法治的國家，台灣人民的權利和義務就要經過國會的立法，這件事情是一個常識，一個國家要人民能夠愛國，就是需要國家的施政能夠讓人民有感，然後得到人民的公信力，那每一個人都自然會愛他的國家。

而對於共軍山東艦昨天穿越巴士海峽進入西太平洋，國防部公布監控照片。陳建仁表示，維護台海的和平和自由的通行，一向是國際社會大家所重視的，也是兩岸都應該來共同努力的一個目標。

陳建仁表示，根據陸委會最近的民調，一再地顯示台灣的主流民意就是肯定、也支持政府繼續來維持海峽的穩定和平，然後促進兩岸之間的和平交往，和平是作為大家共同的體認，希望中國能夠尊重台灣人民主流民意，希望兩岸能夠和平穩定、共同和平發展這樣的一個想法。

陳建仁 台灣人 共軍 陸委會

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