陸軍舉行官兵聯合婚禮 新人奉命「創造宇宙繼起之生命」

聯合報／ 記者程嘉文
陸軍樂隊上士黃楷甜（右）與夫婿陳俊和上士（左）是112年陸軍聯合婚禮新人之一。典禮開始時，她也率領樂隊遊行。圖/軍聞社
陸軍樂隊上士黃楷甜（右）與夫婿陳俊和上士（左）是112年陸軍聯合婚禮新人之一。典禮開始時，她也率領樂隊遊行。圖/軍聞社

陸軍司令部今天（26日）日在桃園龍潭大漢營區，舉行以「大漢締良緣，幸福愛相隨」為主題的官兵聯合婚禮，由司令鍾樹明上將主持，共有122對新人在來賓及親友們的見證下互許終身。

典禮由穿著排灣族服飾的賴昌揚上士與新娘歸潔蓓，搭乘特戰突擊車率領新人們入場，依序通過陸軍儀隊搭起的劍門，象徵步入幸福之門。引領陸軍樂隊遊行的黃楷甜上士，也是這次婚禮的新娘之一。她並與夫婿陳俊和上士，代表所有新人於結婚證書蓋章。

婚禮由司令鍾樹明證婚，憲兵指揮官周廣齊中將、陸軍教準部指揮官羅德民中將主婚，國防部常次楊基榮中將、陸軍政戰主任史順文中將擔任介紹人。

鍾樹明致詞時說，期勉所有新人們恪守陸軍「忠誠」軍風，忠於婚姻、家庭與伴侶，用心經營，攜手共度未來。他同時「命令」所有在場新人，為創造宇宙繼起之生命而努力，明年順利達成「增產報國」的使命。鍾樹明並補充，為落實政府的完善幼兒照顧政策，國軍已成立教保中心及非營利幼兒園，讓官兵得以兼顧子女教育。

婚禮現場也陳列多項國軍現役裝備，其中漆上虎紋彩繪的AH-64E攻擊直升機，先前9月的湖口基地開放就是民眾焦點，這次也在現場，成為多對新人們獵取畫面的背景。

陸軍司令鍾樹明上將主持112年官兵聯合婚禮。圖/軍聞社
陸軍司令鍾樹明上將主持112年官兵聯合婚禮。圖/軍聞社
陸軍112年官兵聯合婚禮。圖/軍聞社
陸軍112年官兵聯合婚禮。圖/軍聞社
陸軍112年官兵聯合婚禮，AH-64E彩繪機也來扮演拍照布景。圖/軍聞社
陸軍112年官兵聯合婚禮，AH-64E彩繪機也來扮演拍照布景。圖/軍聞社

陸軍 新人 鍾樹明 婚姻 國軍 國防部

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