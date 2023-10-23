民進黨公布影片 批江啟臣、馬文君凍結預算阻礙國防

民進黨發言人林楚茵今天與民進黨南投縣立委參選人蔡銘軒、台中市立委參選人謝志忠今舉行記者會，公布公布「君臣賣國二人組」影片，指國民黨立委馬文君及江啟臣二人在過去幾年多次阻礙國防發展，不斷退回軍購案及無理凍結預算案，聯手扯後腿，呼籲國人看清真相，下架「君臣」賣國立委，更批江啟臣凍結預算理由是「機密沒有公開」，相當荒謬。

蔡銘軒表示，馬文君涉嫌潛艦洩密案至今，刻意神隱迴避，但卻持續提案刪凍國防預算共135案，占審查國防部預算提案的四分之一，實在離譜。國民黨立院黨團還發聲明瞎挺，「馬文君們」全部現形，惡質醜陋，可見馬文君毫無悔改，繼續對國家不忠，大扯台灣後腿。

蔡銘軒表示，細數過去馬文君擋潛艦國造預算的紀錄，可說是罄竹難書，從2016年擋到2023年。第一階段合約設計預算，在2016年原編列7億9628萬，被凍結5000萬元；2017年，原編列5億7227萬，被凍結1億元。第二階段原型籌建時，在2018年編列75億元，馬主張全數刪除；2019年，被凍結10億元；2020年，編列三年預算105億，被凍結50億元；2021年，編列95億元，被凍結30億元；2022年，編列55億元，被凍結5億元，阻礙國防發展。

蔡銘軒表示，馬文君上周也未出席立法院國防及外交委員會，甚至在「潛艦國造第二階段原型艦籌建」報復性凍結3億元，還在昨晚廟口開講說要省下500億元潛艦預算讓南投再多5萬條水溝，還說國造潛艦恐怕是鐵棺材，種種離譜言行，不只是扯台灣後腿，更不瞭解南投人的建設需求，為此正告馬文君，台灣人需要國造潛艦守護國家，而南投人最需要的是給年輕人就業機會的科學園區，請馬文君不要再亂。

謝志忠則指控江啟臣，在潛艦國造第一階段合約設計，2018年原預算編列5億7727 萬元，凍結2億元；2019年預算編列6億1910萬2千元，提案凍結2億元。第二階段原型籌建時，2019年預算編列75億1334萬7千元，凍結50億元；2021年編列105億1686萬9千元，凍結10億元。可見江啟臣阻擋國防自主的賣國行為完全不輸馬文君，江啓臣曾經就是那扯台灣後腿最大力的賣國者。

謝志忠說，凡走過必留下痕跡，「江啟臣就是馬文君2.0」，在所有江啟臣的提案中，最離譜的就是潛艦二期模型艦籌造預算，江啟臣提案凍結預算的理由竟然是「國防部只在機密會議報告，沒有公開透明所以要凍結」。但就是因為機密才需要在機密會議中提出，「機密沒有公開」這樣的理由卻被江啟臣提出凍結預算，請問立委監督可以要求國防部公布機密嗎？馬文君私下洩密，江啟臣則是要求公開機密，馬文君、江啟臣這兩人顯然都是在做賣國的事。

謝志忠說，江啟臣曾兩度公開講「我是中國人」，這是百分之百的親中思想，江啟臣12年來提案阻擋國防預算都是事實，這樣的人繼續留在立法院、留在外交國防委員會，對台灣的國家安全就是一種危險，呼籲台中的鄉親一起下架親中立委江啟臣。

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