影／邱國正：不要把勝利寄望在別人錯誤上
立法院外交及國防委員會上午審查「義務役服役期間提繳退休金條例草案」邀請國防部長邱國正報告並備詢。邱國正會前受訪表示，國軍建軍備戰的工作是針對所遭逢的敵情來做考量。不論是國外或是中共自己的評鑑，針對「評鑑」期望國防部同仁「不要把勝利寄望在別人錯誤上」。
邱國正強調，不是看輿情、看評論，不是輿情怎樣就緩個兩天，輿情很急就趕快加強，這樣會亂了套。這違反建軍備戰作為的程序，這個國防部不會做。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言