影／邱國正：不要把勝利寄望在別人錯誤上

立法院外交及國防委員會上午審查「義務役服役期間提繳退休金條例草案」邀請國防部長邱國正報告並備詢。邱國正會前受訪表示，國軍建軍備戰的工作是針對所遭逢的敵情來做考量。不論是國外或是中共自己的評鑑，針對「評鑑」期望國防部同仁「不要把勝利寄望在別人錯誤上」。

邱國正強調，不是看輿情、看評論，不是輿情怎樣就緩個兩天，輿情很急就趕快加強，這樣會亂了套。這違反建軍備戰作為的程序，這個國防部不會做。 國防部長邱國正上午出席立法院報告並備詢前受訪表示，國軍建軍備戰的工作是針對所遭逢的敵情來做考量，不要把勝利寄望在別人錯誤上。記者黃義書／攝影

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