影／為蔡銘軒站台 陳柏惟喊話南投鄉親：馬文君咁有講潛水艇賺多少錢

南投第一選區民進黨參選人蔡銘軒今在中寮、國姓等地成立競選總部，前立委陳柏惟到國姓站台，他力挺蔡銘軒，更質疑馬文君，稱民眾都不知道她在立院「玩船時咁有交待？咁有講潛水艇賺多少錢要分你？」盼鄉親支持蔡銘軒並幫他拉票。

陳柏惟提到，蔡銘軒與馬文君選戰五五波，很需要選民幫忙拉票支持，而他5月幫蔡站台時，是第一個對馬提出質疑的，當時他曾說過，馬文君選南投立委卻一天到晚都在「玩潛水艇」，是要放烏溪、日月潭或國道六號下方？這太沒道理。

他更指出，在立法院裡，尤其國防外交，有一些「三七仔」專門做軍火商的工作，他們沒頭沒面、沒名沒姓，就是每天看哪個立委看起來愛錢、有空隙可下手的，所以才有軍系立委，不然立委就立委，哪來軍系。軍系就是弄軍火的。

而2016年蔡英文當選總統，一堆搞軍火的軍系立委失業，就到處去還有誰要弄。有個黃征輝成天在說中共船艦好，為阿共仔驕傲，罵台灣潛艦沒本事下水是破銅爛鐵，這人是台灣海軍退伍，卻在唱衰自己的海軍，如今證明他在替馬文君服務。

陳柏惟要鄉親捫心自問「有需要這種人（軍系立委）嗎？」他說，很多人說馬對地方親切、很照顧鄉親，要他別罵馬文君，大家說的他都懂，問題是馬在立法院做的事，民眾都不知道，「她在玩船時咁有交待？咁有講潛水艇賺多少錢要分你？」

陳柏惟批馬文君，她不能地方做一套，到中央又講另外一套，人民要的是說的、做的都一樣，說得到做得到，反觀蔡銘軒就是這樣的人，而民眾需要的就是像他這種腳踏實地、從基層做起的，也要給新人機會，讓新人來為地方、為台灣打拚。 南投第一選區民進黨參選人蔡銘軒今成立國姓競選總部，前立委陳柏惟幫他站台，並質疑馬文君「玩潛水艇」。圖／蔡銘軒競選總部提供

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