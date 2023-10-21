聽新聞
test
0:00 / 0:00

共軍成長 邱國正：國軍加強戰備

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
五角大廈發布中國軍力報告，指中國現已擁有500枚核彈頭，飛彈也有能力直接攻擊美國。照片為中國東風洲際彈道飛彈。（路透）
五角大廈發布中國軍力報告，指中國現已擁有500枚核彈頭，飛彈也有能力直接攻擊美國。照片為中國東風洲際彈道飛彈。（路透）

國防部長邱國正昨天表示，美國的軍力報告每年都出來，任何國家對中共軍力都很關注，從報告中的確看到共軍的成長，美軍報告所描述內容就是我方面臨的情況。邱國正強調，國軍目前就是加強監控跟戰備，其他國家有什麼意見，彼此交流對建軍備戰有幫助。

美國總統拜登將向國會提出千億美元的防衛援助追加支出案，協助以色列、台灣及烏克蘭。邱國正說，作戰靠我們自己，別的國家有任何幫助都樂見，但不期望、也不指望，漢光哪一次演訓有外軍介入，自己國家自己救，這是他一貫立場。邱國正表示，樂見其他國家對台灣提供幫助，包括經費、武器裝備、情資交換、演訓等都樂見，但絕對不等待。

邱國正 美國 共軍

延伸閱讀

藍委提案凍結潛艦國造3億預算 邱國正：不做任何臆測和解讀

美擬千億美元援烏以台 邱國正樂見：自己國家自己救

影／潛艦預算遭卡 邱國正：立委職責、不臆測

藍委質疑台灣放棄決戰境外 邱國正：台灣的境外在哪？

相關新聞

五角大廈報告 共軍強化演訓阻美介入台海

五角大廈十九日發布今年度的中國軍力報告指出，中共解放軍持續在台灣周邊演訓，解放軍戰機進入台灣防空識別區的架次和型態都在增...

共軍成長 邱國正：國軍加強戰備

國防部長邱國正昨天表示，美國的軍力報告每年都出來，任何國家對中共軍力都很關注，從報告中的確看到共軍的成長，美軍報告所描述...

「報告不實 散布威脅論」 陸批美為軍事霸權找藉口

美國五角大廈近日發布「二○二三中國軍力報告」稱，大陸目前擁有約五百枚核彈頭，到了二○三○年將增加到超過千枚。大陸外交部發...

提凍潛艦預算綠批扯後腿 藍委不撤案：愛國才更要監督

立法院國防委員會下周將審查國防部預算，國民黨立委馬文君、吳斯懷及廖婉汝連署提案凍結潛艦國造相關預算3億元。民進黨立委王定...

美指共機擾台次數暴增79% 邱國正：加強監控戰備

美國國防部公布中國軍力報告指出，中國解放軍去年軍機擾台次數大增，並增強對台灣外交、政治與軍事施壓。國防部長邱國正今天表示...

藍委提案凍結潛艦國造3億預算 邱國正：不做任何臆測和解讀

國民黨立委馬文君、吳斯懷、廖婉汝近日被點名，提案凍結潛艦國造部分預算3億元，引發外界議論。國防部長邱國正今天表示，他不認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。