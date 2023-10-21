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共軍成長 邱國正：國軍加強戰備
國防部長邱國正昨天表示，美國的軍力報告每年都出來，任何國家對中共軍力都很關注，從報告中的確看到共軍的成長，美軍報告所描述內容就是我方面臨的情況。邱國正強調，國軍目前就是加強監控跟戰備，其他國家有什麼意見，彼此交流對建軍備戰有幫助。
美國總統拜登將向國會提出千億美元的防衛援助追加支出案，協助以色列、台灣及烏克蘭。邱國正說，作戰靠我們自己，別的國家有任何幫助都樂見，但不期望、也不指望，漢光哪一次演訓有外軍介入，自己國家自己救，這是他一貫立場。邱國正表示，樂見其他國家對台灣提供幫助，包括經費、武器裝備、情資交換、演訓等都樂見，但絕對不等待。
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