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「報告不實 散布威脅論」 陸批美為軍事霸權找藉口
美國五角大廈近日發布「二○二三中國軍力報告」稱，大陸目前擁有約五百枚核彈頭，到了二○三○年將增加到超過千枚。大陸外交部發言人毛寧昨天回應，這份報告罔顧事實，中方堅決反對。她並稱，中方把核武力量維持在國家安全需求的「最低水平」，敦促美方客觀理性看待中國的戰略意圖和國防建設，以實際行動維護中美兩國兩軍關係穩定。
毛寧表示，美方的這份報告和先前的類似報告一樣，罔顧事實，充滿偏見，散布「中國威脅論」，目的是為自己維持軍事霸權找藉口，中方對此堅決反對。
毛寧稱，中國堅定奉行自衛防禦的核武戰略，始終把核武力量維持在「國家安全需求的最低水平」，無意與任何國家搞核武軍備競賽。中國的核子政策在核武國家中是獨一無二的，而且保持著高度的穩定性、延續性和可預測性。任何國家只要不對中國使用或威脅使用核武器，就不會受到中國核武的威脅。
毛寧說，美國是擁有最大最先進核武庫的國家，堅持首先使用核武器，持續投入巨資升級「三位一體」核武力量，推動戰略力量前沿部署，強化對盟友的延伸威懾，「這些政策行動加劇核武軍備競賽與核武衝突風險，只會惡化全球戰略安全環境」。
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