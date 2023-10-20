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影／潛艦預算遭卡 邱國正：立委職責、不臆測
國民黨立委馬文君雖深陷潛艦洩密爭議，但提案要凍結第2艘潛艦籌建預算遭外界臆測，國防部長邱國正今表示，不對個人加以解讀及臆測，每年立委對預算都會提出指正，這是立委的職責，也是國防部每年都會遇到的問題，國防部會給予尊重，也有責任提出說明，預算爭取後做好建軍備戰的工作。
邱國正對中東以巴戰火表示，若台海發生戰事，自己的國家自己救，樂見其他國家對我國的幫助，但不會期望、指望、等待其他國家的幫助，國防部任何演習的版本都沒有外軍介入，國防部樂見其他國家包括情資等各方面的幫助，但不會被動等待、指望其他國家的幫助。
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