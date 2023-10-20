影／航特部傘訓高空夜間跳傘「青蛙下蛋」成「螢火蟲」場面壯觀

陸軍航特部所屬空降訓練中心昨晚6點左右於潮州跳傘場執行年度第5梯次夜教訓練，受訓員近60人次，依序從1250英呎高的C－130運輸機跳下，傘兵隨身燈光讓夜空出現點點螢光，「青蛙下蛋」成「螢火蟲」；航特部政戰主任王信為表示，該次為例行性基本傘訓，共有5跳，昨晚為第4跳，再一次就可以領傘徽。

潮州跳傘場為國軍唯一基本傘訓基地，沿189縣道往南至新埤鄉路上，會經過一大片面積廣大、平坦的草原，載運傘兵的C-130運輸機在上空盤旋，傘兵陸續從飛機艙口跳出，白天可見天空中出現傘花，像是「青蛙下蛋」畫面，夜晚則換成點點綠光，地面配有燈光指引，景象壯觀美麗。

航特部政戰主任王信為表示，昨晚為年度例行性訓練的基本傘訓，是年度第5梯次，入門基本傘訓每次跳5次，其中一跳是夜跳，該次訓練出動1架次運輸機，受訓員近60人次，高度1250英呎，後續再執行1次跳傘，就可以領傘徽。

王信為指出，夜間跟白天跳傘之間最大差別在於辨識能力，傘兵出去機門後，確定傘開沒有問題，就要馬上確定方位，要看風向、搭配著陸點、判斷空降場範圍，再加上地面有坑洞、障礙物等狀況，而人眼於夜晚的辨識能力相對受限，因此夜教都配有燈光做標示，重點是要把著陸基本動作做到扎實。

陸軍航特部所屬空降訓練中心昨晚6點左右於潮州跳傘場，執行年度第5梯次夜教訓練，受訓員揹著傘具羅列走向集合場。記者張已亷／攝影 陸軍航特部所屬空降訓練中心昨晚6點左右於潮州跳傘場，執行年度第5梯次夜教訓練，地面配有燈光指引。記者張已亷／攝影 陸軍航特部所屬空降訓練中心昨晚6點左右於潮州跳傘場，執行年度第5梯次夜教訓練，從潮州鎮沿189縣道往南至新埤鄉，交通受管制。記者張已亷／攝影

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