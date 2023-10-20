最久等19年 新竹空軍基地噪音補償惹怨
新竹市空軍基地戰機起降帶來的轟隆隆引擎聲響大，國防部雖畫設1至3級的噪音防制區，每戶最高補償3萬元，但居民抱怨每年補助預算有限，迄今3萬多戶還沒領到，最久得等19年。立委鄭正鈐認為「飛機吵了一輩子，補償等了一輩子」不通情理，昨開協調會促國防部提高補償、盡速發放。
國防部代表昨天在協調會上應允，將蒐整各地區需求及建議，帶回再研議，在政策及民意間取得共識。
新竹市共4萬9987戶位於空軍基地噪音防制區，分1到3級補償級距，第1級補償2萬，第2與3級皆補償3萬。據了解，國防部預算有限，補償戶須事先申請取得序號，依經費、排序等補償。
鄭正鈐說，新竹市截至去年底還有3萬9872戶待補償，今年國防部的補助預算是6355萬元，規畫執行補償2067戶，按今年標準來看，還要19年才能把剩下3萬多戶補償發完。
市議員黃美慧、吳旭豐等人參加協調會，建議噪音補償經費比照環保回饋金，撥付適當比例金額補助地方自行使用。黃美慧也提到，補償制度不合理，曾有老住戶因為排序較後面，埋怨「等到補償早就死了」，她認為共軍時有擾台、衍生噪音，乾脆減半每年房屋稅。
鄭正鈐要求國防部盡速協助辦理，並研議提高補償金。此外，國防部編列的補償經費有20%經費，區公所可申請用於噪音防制宣導活動，要求國防部加強辦理。
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言