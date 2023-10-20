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最久等19年 新竹空軍基地噪音補償惹怨

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
立委鄭正鈐昨天舉行空軍基地噪音補償協調會，要求國防部簡化程序、盡速發放補償費用。圖／鄭正鈐國會辦公室提供
立委鄭正鈐昨天舉行空軍基地噪音補償協調會，要求國防部簡化程序、盡速發放補償費用。圖／鄭正鈐國會辦公室提供

新竹市空軍基地戰機起降帶來的轟隆隆引擎聲響大，國防部雖畫設1至3級的噪音防制區，每戶最高補償3萬元，但居民抱怨每年補助預算有限，迄今3萬多戶還沒領到，最久得等19年。立委鄭正鈐認為「飛機吵了一輩子，補償等了一輩子」不通情理，昨開協調會促國防部提高補償、盡速發放。

國防部代表昨天在協調會上應允，將蒐整各地區需求及建議，帶回再研議，在政策及民意間取得共識。

新竹市共4萬9987戶位於空軍基地噪音防制區，分1到3級補償級距，第1級補償2萬，第2與3級皆補償3萬。據了解，國防部預算有限，補償戶須事先申請取得序號，依經費、排序等補償。

鄭正鈐說，新竹市截至去年底還有3萬9872戶待補償，今年國防部的補助預算是6355萬元，規畫執行補償2067戶，按今年標準來看，還要19年才能把剩下3萬多戶補償發完。

市議員黃美慧、吳旭豐等人參加協調會，建議噪音補償經費比照環保回饋金，撥付適當比例金額補助地方自行使用。黃美慧也提到，補償制度不合理，曾有老住戶因為排序較後面，埋怨「等到補償早就死了」，她認為共軍時有擾台、衍生噪音，乾脆減半每年房屋稅。

鄭正鈐要求國防部盡速協助辦理，並研議提高補償金。此外，國防部編列的補償經費有20%經費，區公所可申請用於噪音防制宣導活動，要求國防部加強辦理。

國防部 噪音 鄭正鈐 空軍 補償金

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