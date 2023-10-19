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榮民退舍巡迴醫療 軍友社榮譽理事長李棟樑慰問

聯合報／ 記者程嘉文／即時報導
軍友社榮譽理事長李棟樑（左二）、三軍總醫院松山分院長詹正雄（左一），到空軍芳蘭山退舍慰問老榮民。記者程嘉文/攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑（左二）、三軍總醫院松山分院長詹正雄（左一），到空軍芳蘭山退舍慰問老榮民。記者程嘉文/攝影

三軍總醫院松山分院今天前往空軍芳蘭山退舍，進行榮民巡迴診療。軍人之友社榮譽理事長李棟樑特別前往，慰問服務人員，並瞭解榮民眷生活狀況。

「退舍」不同於榮民之家，是早年軍方替單身退伍官兵安排的宿舍。後來不少榮民結婚，配偶多半來自大陸。考慮到退舍榮民年事已高，軍方目前的政策是允許榮民與配偶同住退舍，榮民離世之後，遺眷若符合在台無一等親、無房產等條件，允許繼續暫住，否則需於半年內遷離。隨著老榮民逐漸凋零，退舍的規模逐年縮小，以位於北市蟾蜍山腳下的芳蘭山退舍而言，是空軍在北部僅存的退舍，由作戰指揮部負責管理，目前有24位榮民、11位配偶、52位遺眷。

李棟樑今天上午由軍友社副秘書長蘇世霖、政戰局副局長張維新少將、三軍總醫院松山分院院長詹正雄少將等人陪同，前往芳蘭山退舍，關懷三總松山分院到當地實施巡迴醫療的情形。李棟樑與榮民眷寒暄互動，並致贈慰問金與小禮物給松山分院的醫護人員，感謝他們協助年邁行動不便的長輩，能夠就近獲得優質醫療照護。

位於蟾蜍山腳，基隆路三段155巷深處的空軍芳蘭山退舍。記者程嘉文/攝影
位於蟾蜍山腳，基隆路三段155巷深處的空軍芳蘭山退舍。記者程嘉文/攝影
三總松山分願到空軍芳蘭山退舍巡迴醫療，護理師替老榮民測量血壓、血糖、膽固醇。記者程嘉文/攝影
三總松山分願到空軍芳蘭山退舍巡迴醫療，護理師替老榮民測量血壓、血糖、膽固醇。記者程嘉文/攝影

榮民 配偶 空軍 軍人

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