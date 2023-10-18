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經緯航太公告陸用型監偵無人機原型機通過海軍測試

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
經緯航太今公布告軍用商規陸用型監偵無人機」原型機獲得海軍通過驗證。圖右為該公司董事長羅正方。圖/經緯航太
經緯航太今公布告軍用商規陸用型監偵無人機」原型機獲得海軍通過驗證。圖右為該公司董事長羅正方。圖/經緯航太

經緯航太今天公告，經緯航太軍用商規陸用型監偵無人機原型機10月17日完成文件審查、目視檢查、性能與飛試驗證等共計六大項、59小項等驗測科目，符合海軍戰術需求，獲得海軍通過驗證。

經緯表示，海軍陸用監偵型無人機要求具備垂直起降能力，滯空作業時間須達6小時以上，超過國內大部分電動無人機1小時航程；經緯無人機須具備長程通訊導控，及圖傳距離長達100公里以上，為當前五款軍用商規無人機中最困難的一款。

經緯指出，這款無人機採用單旋翼設計，可垂直起降不受傳統跑道需求限制，利於複雜地形操作。在動力系統上，採用國產自製長航時四衝程燃油引擎，攜帶12公升油箱，滯空作業時間長達6小時以上、抗風能力(蒲氏風力)達6 級以上。

經緯航太說，無人機選搭法國MERIO公司光學酬載模組，是當前北約各國無人機、有烏克蘭前線實戰經驗的裝備，具備30倍變焦，1080P高解析度彩色影像、640 X 480畫素近紅外熱顯像，可同時用於日夜間偵察，並於1公里外分辨高達12公分解析度的目標物件，符合NIIRS6的軍事規範要求。

經緯航太表示，交付國防部的兩款無人機，包含海軍監偵型與陸軍微型，均在期限內通過數位發展部資安認證。

海軍司令部規畫民國113至117年間，編列購置陸用監偵型無人機96架，相關採購金額上看新台幣24億元。

經緯董事長羅正方表示，現階段國防部開出要求無人機須百分百去除紅色供應鏈的前提條件，同時為避免敵方的反向滲透劫機，整個研發重心亦必須配合國家資安規範進行部署，大幅壓縮期程與增加了技術挑戰難度。

海軍司令部 國防部 資安 無人機

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