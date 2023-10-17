即時快評／切莫讓潛艦國造因政治操作 衍生成國際弊案
外媒披露與台灣潛艦國造有關韓方人士的司法爭議，主要是向台灣提供潛艦製造設備的交易。韓方是考慮北京態度的政治因素，從事相關偵辦。
外媒報導指出，南韓政府為避免遭到中共報復，去年以協助台灣發展潛艦違反貿易法為由，起訴至少三家南韓國防承包商，台船是以風力發電為由，與南韓廠商「SI Innotec」簽約，採購機具。
國防部長邱國正今天表示，已交由檢調調查，不再多置喙，他也希望問題可以攤開。只要潛艦的案子，我方都清楚也掌握，而已經進入檢調單位調查，他不會再多置喙，因為講的一句話被引用了後，會穿鑿附會，造成更大的波浪，沒有意義。
韓方檢調關注到有韓籍人士在台協助我潛艦國造，是兩年前有立委在立法院公開質詢韓籍人士在高雄活動，暴露出潛艦國造有韓方人士參與協助，當時洩密的韓方人士，我方海軍很快就請對方離開台灣，解除合作關係。協助台船設計生產潛艦的韓方人士，只是提供潛艦生產工程所需的技術與知識，與韓國潛艦設計無關，也未因這個原因遭韓方起訴。
按外電報導，相關韓籍人士繫獄原因，是輸出用於潛艦壓力殼製造的焊接和組裝設備，同時轉移涉及魚雷發射管的潛艇零件給我方。
台船早有離岸風電公司，以風電塔機構焊接需求，向韓引進自動焊接設備，同時也可使用在潛艦國造的壓力殼工程，這項設備即使在原型艦下水典禮當日，也沒有對外公開。我方採購這套設備時，因為這套設備本來就不只是運用在潛艦方面，合約並未載明造艦使用，對我方來說，是權宜。
在中共圍堵下，外界可以理解我國自製柴電潛艦艱辛崎嶇的程度，黃曙光多次宣示合法非正式管道為之，不過闢蹊徑走小道的採購，難免可能遊走法律邊緣，低調緘默，始終是海軍與台船的原則。但近來隨著大選逼近，朝野政黨都拿著造艦一事互相攻訐，朝野都試圖從中收割政治利益，果然鬧大，吸引國際探究內情，反覆曝光台船採購機具手法，果真是符合國家利益之舉？
據了解，潛艦國造召集人黃曙光允諾接受檢調約詢，潛艦國造過程是否涉及洩密，檢調既已立案介入，不管基於國家形象或後續建造推動，都有澄明內情必要，莫讓全案因政治操作，模糊焦點，影響後續艦裝備取得。
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言