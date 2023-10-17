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即時快評／切莫讓潛艦國造因政治操作 衍生成國際弊案

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
潛艦國造爭議續延燒，傳出韓國起訴協助我方建造潛艦的廠商，國防部長邱國正今表示他知道，但已交由檢調調查，他不再多置喙，他也希望問題可以攤開。記者屈彥辰／攝影
潛艦國造爭議續延燒，傳出韓國起訴協助我方建造潛艦的廠商，國防部長邱國正今表示他知道，但已交由檢調調查，他不再多置喙，他也希望問題可以攤開。記者屈彥辰／攝影

外媒披露與台灣潛艦國造有關韓方人士的司法爭議，主要是向台灣提供潛艦製造設備的交易。韓方是考慮北京態度的政治因素，從事相關偵辦。

外媒報導指出，南韓政府為避免遭到中共報復，去年以協助台灣發展潛艦違反貿易法為由，起訴至少三家南韓國防承包商，台船是以風力發電為由，與南韓廠商「SI Innotec」簽約，採購機具。

國防部長邱國正今天表示，已交由檢調調查，不再多置喙，他也希望問題可以攤開。只要潛艦的案子，我方都清楚也掌握，而已經進入檢調單位調查，他不會再多置喙，因為講的一句話被引用了後，會穿鑿附會，造成更大的波浪，沒有意義。

韓方檢調關注到有韓籍人士在台協助我潛艦國造，是兩年前有立委在立法院公開質詢韓籍人士在高雄活動，暴露出潛艦國造有韓方人士參與協助，當時洩密的韓方人士，我方海軍很快就請對方離開台灣，解除合作關係。協助台船設計生產潛艦的韓方人士，只是提供潛艦生產工程所需的技術與知識，與韓國潛艦設計無關，也未因這個原因遭韓方起訴。

按外電報導，相關韓籍人士繫獄原因，是輸出用於潛艦壓力殼製造的焊接和組裝設備，同時轉移涉及魚雷發射管的潛艇零件給我方。

台船早有離岸風電公司，以風電塔機構焊接需求，向韓引進自動焊接設備，同時也可使用在潛艦國造的壓力殼工程，這項設備即使在原型艦下水典禮當日，也沒有對外公開。我方採購這套設備時，因為這套設備本來就不只是運用在潛艦方面，合約並未載明造艦使用，對我方來說，是權宜。

在中共圍堵下，外界可以理解我國自製柴電潛艦艱辛崎嶇的程度，黃曙光多次宣示合法非正式管道為之，不過闢蹊徑走小道的採購，難免可能遊走法律邊緣，低調緘默，始終是海軍與台船的原則。但近來隨著大選逼近，朝野政黨都拿著造艦一事互相攻訐，朝野都試圖從中收割政治利益，果然鬧大，吸引國際探究內情，反覆曝光台船採購機具手法，果真是符合國家利益之舉？

據了解，潛艦國造召集人黃曙光允諾接受檢調約詢，潛艦國造過程是否涉及洩密，檢調既已立案介入，不管基於國家形象或後續建造推動，都有澄明內情必要，莫讓全案因政治操作，模糊焦點，影響後續艦裝備取得。

潛艦 南韓

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