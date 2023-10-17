影／助台造艦南韓業者被訴 邱國正：多回應恐波浪更大

路透報導，南韓政府去年起訴技高策略公司（SI Innotec）在內至少三家南韓國防承包商，罪名是協助台灣發展潛艦計畫違反貿易法，但真正理由是擔心遭到中國大陸經濟報復。國防部長邱國正今天上午對此未多作回應，僅表示希望能平和把此事處理完，不想多做發言，造成更大波浪。

邱國正上午前往立法院備詢，會前受訪時，針對媒體詢問南韓政府的動作是否和馬文君有關？邱國正回應表示，此事已經進入了檢調單位的調查，國防部不會再有過多的評論，因為講任何一句話，都有可能被引用後穿鑿附會，造成更大的波浪。

邱國正說，這件事情已經紛紛擾擾，如果再加揣測下去，相當不宜，請大家體諒，他希望能夠很平和的把這個事情處理完，但平和並不是要把問題蓋住，問題是可以被打開的，再針對問題下去解決，不要在處理問題的當中再造成其他的問題，這是他所不樂見的。 路透報導，南韓政府去年起訴三家南韓國防承包商協助台灣發展潛艦違反貿易法，但真正理由是擔心遭中國大陸經濟報復。國防部長邱國正（左）會前受訪時未對此事未多作回應。回到座位後，與一旁的外交部長吳釗燮交談許久，講完話，吳釗燮（右）雙手合十，似在表達感謝之意。記者杜建重／攝影 針對路透報導，南韓政府起訴三家南韓國防承包商協助台灣發展潛艦違反貿易法，行政院長陳建仁（中）、國防部長邱國正（右）與外交部吳釗燮（右）上午在立法院答詢相關問題。記者杜建重／攝影

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