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影／助台造艦南韓業者被訴 邱國正：多回應恐波浪更大
路透報導，南韓政府去年起訴技高策略公司（SI Innotec）在內至少三家南韓國防承包商，罪名是協助台灣發展潛艦計畫違反貿易法，但真正理由是擔心遭到中國大陸經濟報復。國防部長邱國正今天上午對此未多作回應，僅表示希望能平和把此事處理完，不想多做發言，造成更大波浪。
邱國正上午前往立法院備詢，會前受訪時，針對媒體詢問南韓政府的動作是否和馬文君有關？邱國正回應表示，此事已經進入了檢調單位的調查，國防部不會再有過多的評論，因為講任何一句話，都有可能被引用後穿鑿附會，造成更大的波浪。
邱國正說，這件事情已經紛紛擾擾，如果再加揣測下去，相當不宜，請大家體諒，他希望能夠很平和的把這個事情處理完，但平和並不是要把問題蓋住，問題是可以被打開的，再針對問題下去解決，不要在處理問題的當中再造成其他的問題，這是他所不樂見的。
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