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無人機採購違預算精神？邱國正：編列按照規定

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國防部長邱國正。圖/聯合報系資料照
國防部長邱國正。圖/聯合報系資料照

有關國軍採購無人機與無人機反制系統，有四款未在今年5月31日前核定，仍納編民國113年國防部所屬單位預算案，與計畫預算精神不符。國防部長邱國正今天說，編列都按照規定，建軍備戰都有一定程序。

邱國正表示，編列預算都按照規定，部門在審議當中，最後確定時間是壓在5月以後，他確定每個案子都按照規定的時間繳交，至於時間怎麼界定，不便多辯解。建軍備戰都有一定程序，尤其建軍，國軍不可能無中生有，或把程序搞亂，違背原則，這種事情都不會做。

對於軍校生退學多，如何留住學生，邱國正說，這是重要議題，不能以少子化為由蓋過，各單位都會遇到，如何強化教育訓練、生活規範等，也不要誤會管理嚴格而學生就不當了，不會有這種狀況，嚴格不是罵人，吼吼叫叫，他都跟同仁講，嚴格是種標準，沒有搞個什麼運動，這個階段特別注意紀律，那個階段特別注意生活規範等。從軍校生入學到接受教育，畢業之間，學校有責任。

邱國正 國防部 國軍

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