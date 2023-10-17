助台造潛艦業者被訴 路透：南韓擔心遭陸經濟報復

路透取得警方資料並引述知情人士報導，南韓政府去年起訴技高策略公司（SI Innotec）在內至少三家南韓國防承包商，罪名是協助台灣發展潛艦計畫違反貿易法，但真正理由是擔心遭到中國大陸經濟報復。

南韓警方二○二二年二月十七日向法官提交的一份陳述書，要求逮捕SI Innotec執行董事朴末植（Park Mal-Sik，音譯）。陳述書指出，南韓二○一六年因決定部署美國的終端高空飛彈防禦系統（THADD，簡稱薩德）而遭到北京全面制裁，二○一七年才撤銷制裁，當局擔心再度遭到報復。

陳述書中指出，SI Innotec向台灣提供潛艦製造設備的交易，直接影響南韓整體安全。經徵詢南韓的軍售監管部門後，警方「憂心再度爆發類似部署薩德的危機，像是遭到經濟報復」。

依據陳述書，南韓防衛事業廳（DAPA）向一家未具名的承包商表明對台灣出口抱持疑慮，對這類許可採取「非常謹慎的立場」。

知情人士透露，法官基於朴氏有逃亡滅證之虞，於二○二二年二月廿八日下令逮捕他。SI Innotec去年八月也被罰款，朴氏則獲得緩刑判決，SI Innotec和朴氏都否認涉及不法，並已提出上訴。

另兩家據稱向台灣提供支援的南韓公司也在十一月被指控違反貿易法，其中一家公司執行長還被指控涉嫌工業間諜活動。這兩家南韓公司分別是金河股份有限公司（Keumha Naval Technology，ＫＨＮＴ）和S2&K。

知情人士向路透透露，南韓外交部「完全反對ＫＨＮＴ和台灣合作，並向南韓防衛事業廳表明反對立場」。

警方的陳述書指出，有幾家擁有潛艦專業的業者不願協助台灣，因為已考慮到「對經濟造成的風險大於效益」，包括面臨出口可能遭到中國制裁的風險。

台灣從退役的南韓海軍軍官汲取專業知識，其中包括SI Innotec和KHNT的經理人員，他們到海外工作並不需要南韓國防部許可。

法院提出的合約文件顯示，SI Innotec於二○一九年和台船簽約，提供並且安裝價值一千二百萬美元的焊接和組裝設備，用於製造潛艦壓力艙。

SI Innotec告訴路透，這些設備並非純供軍事用途，也沒有涉及敏感技術。SI Innotec表示，應台船要求，合約中將這些設備的主要用途列為風力發電。

該公司告訴路透，「對於雙重用途設備合約以工業用途簽署是『慣例』，不會揭示軍事用途」。

兩位知情人士透露，SI Innotec執行長朴武植並未被起訴，目前仍在台灣協助潛艦案。

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