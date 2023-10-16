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義務役成主戰兵力？ 陳建仁斥報導不實、務實護台海和平

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
國防部準備以義務役填充主戰部隊人力缺口，遭外界延伸解讀為「義務役恐成主戰兵力」。圖為示意。圖/第四作戰區提供
國防部準備以義務役填充主戰部隊人力缺口，遭外界延伸解讀為「義務役恐成主戰兵力」。圖為示意。圖/第四作戰區提供

義務役役期明年元旦延長為1年，今有媒體報導，表示「兵源不足，義務役恐成主戰兵力」。對此，行政院長陳建仁下午出席2023年國家職業安全衛生獎頒獎典禮前受訪指出，報導並非事實，呼籲民眾不要輕信此一不實報導，也希望媒體必須精進「正確報導的責任」。

陳建仁表示，義務役都是以守備部隊為主，另外也可以按照個人的專業、志願來參加主戰部隊服役。他分析，國軍主戰部隊的平均實現率達8成以上，並從質量並重的角度來充實兵源。政府會盡最大的努力維護台灣的安全，也會務實地維持台海和平，期盼維持此一區域的穩定。

義務役 陳建仁 台海 國軍

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