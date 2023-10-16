義務役成主戰兵力？ 陳建仁斥報導不實、務實護台海和平
義務役役期明年元旦延長為1年，今有媒體報導，表示「兵源不足，義務役恐成主戰兵力」。對此，行政院長陳建仁下午出席2023年國家職業安全衛生獎頒獎典禮前受訪指出，報導並非事實，呼籲民眾不要輕信此一不實報導，也希望媒體必須精進「正確報導的責任」。
陳建仁表示，義務役都是以守備部隊為主，另外也可以按照個人的專業、志願來參加主戰部隊服役。他分析，國軍主戰部隊的平均實現率達8成以上，並從質量並重的角度來充實兵源。政府會盡最大的努力維護台灣的安全，也會務實地維持台海和平，期盼維持此一區域的穩定。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言