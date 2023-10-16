【重磅快評】哈瑪斯改變戰法了？

這波以阿戰爭陸戰即將開打！過去幾波以阿戰爭以色列給人的印象都是戰力遠超過阿方，一出手就輕鬆贏得勝利；這一波以阿戰爭，以色列竟然被批評資訊戰不行，似乎打得不順；戰爭還在打，還沒分出勝負，不過關鍵在哈瑪斯調整戰法，確實讓戰情有點變化。

原來，哈瑪斯這次大量使用自行研發的「卡桑」火箭彈上陣，一星期發射五千發，大大打亂了以色列的「鐵穹」防空系統作戰方式，以色列花了大錢，卻沒有收到防空效果，因此氣焰沒有前幾波以阿戰爭來的盛，以致聲音大，致勝的陸戰卻遲遲沒登場。

卡桑是什麼？哈瑪斯的卡桑是自行研發的便宜火箭彈，少許黃色火藥，彈身是大陸山東萊陽鋼廠製造的鋼筒，之後填充黏土、牛油、白糖，加上雷管、引線即算完工，造價一枚不超過三百美元，算是低階彈藥。據說哈瑪斯庫存的卡桑有數萬枚之多。

相較以色列迎戰的鐵穹系統則高貴的多！鐵穹是以色列與美國共同研發、製造。以往敵對陣營發射火箭彈後，鐵宆才一對一的發射，鎖定火箭彈或中程飛彈，追蹤、巡乂、擊落，據說防禦成功率高達九成，據信是目前最成功的防空系統。東西好，當然也貴得驚人，據說每發射一枚，就要燒掉八、九萬美金，是卡桑的三十倍貴。

哈瑪斯看準價錢這一點，這波以阿戰爭一星期發射五千枚卡桑，鐵穹從沒應付過這樣的局面，跟著發射鐵穹，結果是鐵穹沒法鎖定卡桑，事實是哈瑪斯發射卡桑並沒有鎖定以方戰略目標，純粹只是消耗以方銀兩，也收到擾亂鐵穹系統操作的目的。

哈瑪斯這套戰法頗有孫子兵法「以下駟迎戰上駟」的味道，果然打亂了以色列的防空戰法。據說台灣之前對鐵穹很滿意，透過美國想買，認為以台灣海峽的寬度，西海岸部署鐵穹即能壓制老共威脅。不知此刻是否還如此想？

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