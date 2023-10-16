中科院研發火箭 九鵬祕建測試廠

我國在二○二六年前將有五條火箭固體推進劑生產線，用於發射可精確入軌的太空混合火箭，中科院已在屏東九鵬祕建完成深達地下四層的火箭靜態測試廠，全力推動相關研發。我國積極研發太空低軌道火箭，此技術與地對地導彈是一體兩面。

中科院利用執行中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案，擴充生產國際戰略管制的固體火箭推進劑能量。據了解，中科院結合兩部早年美售我的三百加侖火箭固體推進劑拌藥機，去年自建一部三百加侖拌藥機，如今不但要再行自建一部同型機，美也願售我一部同型機。

目前中科院曝光的火箭計畫，除媒體曾報導配合國家太空中心太空科技發展長程計畫的「奇萊專案」，要研製將五十至兩百公斤的微衛星推送到五百公里高度的太空低軌道火箭外，中科院今年又進一步設置新科研計畫，要在未來四年內研發精確入軌用的混合火箭系統關鍵技術，研發包括載具、推進劑與推進器。

中科院昨天回應表示，該院各項研發設備建置及籌獲，均衡量任務需求辦理，但相關事項涉及國防研發機敏事項，中科院援例不予評論。

中科院去年主動公布在屏東九鵬基地完成火箭固體推進器的「鑄藥廠房工程、三百加侖拌藥機、五十加侖拌藥機及大型鑄藥槽」生產線，並披露是為執行海空戰力提升計畫的量產及研發任務。據了解，執行內容包括增程型天弓三型防空飛彈、雄風三型反艦飛彈與新型雄昇攻陸巡弋飛彈等彈種量產，相關彈種升空時的加力段，都是採用火箭推進的固體燃料。

據悉，中科院事前擬向美國採購火箭推進劑三百加侖型拌藥機，因國際管制之故遭拒絕，但中科院主動披露自行研發製造完成後，美國已鬆口將售我並簽署意向書；另中科院將循去年自建模式再新建一部三百加侖拌藥機，預計在二○二六年前建構五條火箭固體推進劑生產線。

對美採購與自建新拌藥機，建置時間至少需一年半以上才能投入生產，現有三條固體火箭推進劑生產線包括大樹廠林園營區、二○五廠大樹北營區與屏東九鵬鵬園營區，已概能負擔中央政府海空戰力提升計畫生產所需，另新建兩台機具建構的生產線對此案發揮效益有限。據了解，相關能量將支應大型混合火箭生產計畫推進劑所需。

根據中科院曝光的混合火箭計畫，中科院將研發的火箭，關鍵技術包括發動機、火箭零組件、推進劑開發測試等，發動機須具備百公斤以上大推力及五十秒以上長燃，進行一定程度推力調節及熄火再燃能力，供應火箭模組各型控制閥必須具備「能在太空使用等級」。

商品推薦