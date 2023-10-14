郭璽、馬文君為海鯤號潛艦互撕 背後竟是兩海洋大國鬥爭？

首艘國造潛艦「海鯤號」的正式亮相，之所以是台灣國防自主的里程碑，在於台灣突破了政治干擾、技術不足，爭取英國技術為台灣帶來國造潛艦的東風，順勢藉此掌握潛艦載台的設計能力，也讓海鯤號混了英國血統，卻引代表荷系的代理商不滿。專家推估，這兩天檯面上關於「海鯤號」的口水戰，背後竟是英國與荷蘭，兩個海洋大國業者代理商的鬥爭？

造一艘潛艦到底難在哪裡？主要是要克服海水高壓、匿蹤靜音，以及如何將裝備「微型化」這三大難點。一般來說，每十公尺的水深就增加一大氣壓的壓力，以現代潛艦潛深300公尺的標準來看，一艘潛艦的壓力殼（也稱硬殼），至少要能承受30倍以上的大氣壓力，才算及格。

退役韓國技師協助，台灣習得關鍵焊接技術

由於能造潛艦的耐高壓鋼材屬於戰略物資，各國都會進行管制，台灣只能自己來。2017年，中鋼研發出每平方英吋能抗80公斤重的HSLA-80鋼板後，成功讓台灣成為美、中、俄、日、法、德、西、荷、瑞典、義大利、韓國等少數掌握相關技術的國家之一，順利讓國造潛艦的抗壓挑戰抵達下一關，並在獲得友好國家售予工具後，成功完成鋼材的「真圓」挑戰。

雖然接連克服耐壓鋼材跟真圓的挑戰已實屬不易，但潛艦載台最需要解決的大難題，其實是焊接技術。

「你看我們家裡的鐵窗，生鏽都是從焊接處開始生鏽，」國防院中共政軍與作戰概念研究所所長歐錫富強調，如果焊接技術不過關，水壓就會從這些弱點突破，造成重大維安事故，而潛艦的鋼材不但硬，且厚度也相當高，要將兩個船段焊在一起並不容易，需呈現特定角度，才能焊得密實，這是造一艘潛艦載台最大技術活。

「為什麼在高雄很多餐廳看到韓國人？」海軍前新江艦艦長呂禮詩指出，韓國自1990年開始潛艦國造計畫，派遣人員赴德國學習焊接技術，從1990年到現在，換算下來當初這群焊工們也到退休年齡，因此來台尋找「第二春」，讓台灣藉此掌握關鍵的焊接技術。

至於潛艦的匿蹤與降噪，由於台灣給潛艦的定位是「陣地伏擊」，動力系統又是相對安靜的傳統柴電技術，加上第一艘自製潛艦若裝載太多先進技術，風險恐會過高，因此捨棄了AIP（絕氣推進系統）、消音瓦等裝備，電池方面也退而求其次採用傳統的鉛酸電池，但後續的量產艦有望追隨日本的腳步，改用蓄電量更高的鋰電池。

「（鋰電池）台灣是有一些技術，不過還沒達到成熟、可應用的標準，據聞政府也協助廠商進行改善，」歐錫富認為，潛艦由於其特殊的作戰環境，必須講求絕對的安全，保護措施及重量限制比水面艦嚴格許多，不過以造船工業來說，台灣不需要達到100%的自製率，「只要能將需要的零件弄到手、整合到一艘船上，且達到原先設定的規格與標準即可，」所謂的「萬國造」已是大多數國家武器裝備的現狀，就連美國也一樣。

脫歐加反送中，英國助台潛艦國造圓夢

將海鯤號的零組件分為綠、黃、紅區三類，屬於載台、船殼部分的綠區裝備，台灣幾已掌握相關技術，大多自製，讓海鯤號的整體自製率落在4成左右；類似鋰電池這類的黃區裝備，目前多為友好國家提供相關零件，但未來台灣也有很大的機會掌握相關技術；而最關鍵的紅區裝備，包括潛望鏡、魚雷、潛射飛彈等相關戰鬥、偵測裝備，台灣距離掌握技術的門檻仍相當遠，仍須由美國提供。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲即指出，潛艦兵力的擴充對台澎防衛作戰有明顯助益，但因為國造潛艦最重要的戰鬥系統來自美國，因此究竟能國造幾艘，「取決於華府最終同意出售幾套戰鬥系統給我方」。他擔憂，華府行政部門對台灣國造潛艦始終抱持質疑的態度，恐成為後續潛艦建造的最大變數。

不論如何，海鯤號的亮相，代表台灣終於突破了國際政治干擾、國內技術不足，這兩大長久以來的難題，成功國造。回顧這段歷史，在對美軍購夢碎後，2014年台灣開始走上國造的長征，馬英九執政後期辦理許多研討會，進行來源、技術等各項調查，甚至還想過仿製海獅、海豹這兩艘「阿公級」的茄比級潛艦，或透過海龍、海虎劍龍級艦艦的大修時來掌握相關造艦技術，但最終都未能突破。

直到蔡英文任內，潛艦國造終於媳婦熬成婆，最大的突破點，就是找到了英國這條線。歐錫富說，2020年英國脫歐，英國政府迫切需要為自家的產業尋找訂單，加上香港的反送中事件，英中關係持續探底，讓英國與台灣搭上線，破除了中國長年的政治干擾，協助台灣終於造出自己的潛艦。

但達成「海鯤號」亮相的里程碑之後，荷系、英系代理商之間的爭執也隨之浮上檯面。海軍前顧問郭璽代表的GL公司，就是英系代理商，前海軍艦長黃征輝及立委馬文君，則是荷系代理商的代表人物，兩造間你來我往的互撕，也讓這項得之不易的國防自主里程碑，因此失焦。

（本文出自2023.10.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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