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激戰影片曝！以色列特種部隊救出250名人質 逮捕哈瑪斯一名副司令

【重磅快評】以為是全民國防 其實是全民軍盲

聯合報／ 主筆室
空軍飛行員出身的國防部副部長柏鴻輝，在立院外交及國防委員會備詢，回答立委劉世芳，關於「共機藉民航機為掩護」的議題。圖／擷自立法院議事直播畫面
空軍飛行員出身的國防部副部長柏鴻輝，在立院外交及國防委員會備詢，回答立委劉世芳，關於「共機藉民航機為掩護」的議題。圖／擷自立法院議事直播畫面

9月24日早晨，國泰航空CX366航班，由香港經M503航線飛往上海，在通過台灣海峽空域時，下方6000呎處有一架中共空軍「運九」通信指揮機，兩機航跡曾經短暫重疊。這項消息這則消息立刻被傳上社群網站，發布的粉絲專頁並且指出，此舉疑似共軍企圖以民航機掩護軍機，混淆國軍的監偵系統。

消息一出，立刻有親綠媒體轉載，並冠以「卑鄙！共機襲擾搞戰術擾台竟藏民航機下」的標題。接下來則是民進黨立委如獲至寶，10月4日，立委王定宇就此質詢國安局；12日，立委劉世芳再度引述，並問國防部的因應之道為何。也有空軍退將受訪表示，1981年以色列炸毀伊拉克的核子反應爐，也是以高空飛機作掩護低空飛機；退將還宣稱，這等於刻意以民航機作人肉盾牌，讓人不敢攻擊，否則就會傷及無辜百姓。

事實上當真如此嗎？

軍事本來就是「詭道」，想方設法瞞過對手，是所有軍事行動必備的手段。共機在台灣海峽西部空域活動，甚至常常逾越中線，也早就不是新聞。問題是，中共軍機與國泰民航機在空中「重疊」，是否就代表是軍事上的欺敵作為？

答案當然不是：首先，現代化的軍用防空雷達，都已經具備3D功能，可以同時顯示位置的座標與高度。兩架飛機高度相差6000呎，在雷達顯示幕上清楚可以分辨，根本不成問題。

更重要的是，民眾不可能擁有真正的雷達，坊間的航情追蹤網站，使用的是號稱「次級雷達」的接收天線。它們無法發出電波探測目標，但可接收空中航機在飛行途中，由機上詢答器（transponder）持續對外發出的訊號。這些信號包括航班號碼，以及機上儀器顯示的本身座標、高度等資訊，可以幫助航管人員辨認各機身分。如果飛機不打開詢答器，不發出訊號，就只有主動雷達才能探測到；至於地面上的網民，根本不會知道其存在。

換言之，這架運九電偵機會被無線電玩家發現，代表它正大剌剌地在台灣海峽上空飛行，同時開啟詢答器發出自身位置的訊號。反過來說，如果共軍真想運用民航機的航跡掩護自己，那麼軍機必然要關閉詢答器，甚至連無線電通訊都不能有；如果要練習這種戰術，也必然會外人無法偵測到的遙遠內陸進行，怎麼會堂而皇之，提前提醒對手，自己可能利用民航機掩護來「使壞」？

因此，這種陰謀論不僅完全悖乎軍事專業，甚至連基本的「犯罪心理」也說不通。然而媒體與立委，卻可以一而再炒作。甚至在立院委員會議上，國防部副部長柏鴻輝已解釋，「若真要執行偽裝任務，是看不見的」，更指出兩架飛機航跡重疊時間，只有短短0.3秒。然而立委顯然不求甚解，當晚仍有媒體將其解釋成，這是台海緊張的例證。

這暴露一個可悲的事實：台海局勢著實緊張，確實引起民眾的關注。但對許多網紅（或急於成為網紅者），以及立場特定的媒體或政治人物，任何一點現象（或可能的現象），都可按照預設的套路，賦予一成不變的結論。對於分明理路不通的謬論，理當作為社會公器、傳播正確知識的媒體，或者因為專業匱乏，更可能因為流量掛帥下的「對作」，樂於把雪球愈滾愈大，在光著屁股的國王身上，疊加一件又一件虛擬的新衣。

這與其說是全民國防，不如說是全民軍盲：更悲哀的是事實證明，軍盲是個「無本萬利」的超好生意。

立委王定宇10月4日在立院外交國防委員會，以媒體報導「共機藉民航機為掩護」，作為質詢題目。記者程嘉文/攝影
立委王定宇10月4日在立院外交國防委員會，以媒體報導「共機藉民航機為掩護」，作為質詢題目。記者程嘉文/攝影

台灣海峽 共軍 國防部

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