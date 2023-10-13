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黃曙光陷潛艦爭議 邱國正：我絕對相信他

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
國防部長邱國正今天在立法院備詢前受訪。記者歐陽良盈/攝影
國防部長邱國正今天在立法院備詢前受訪。記者歐陽良盈/攝影

國防部邱國正今天表示，與潛艦專案召集人黃曙光認識多年，他絕對相信黃曙光，肯定他的為人，國防部現在立場就是檢調介入，尊重檢調，我們會配合辦理，不會有任何隱瞞。

邱國正說，檢調已介入調查，再怎麼爭議，也透過檢調單位去一一查證，他不便再做說明，因為任何一句話，穿鑿附會一搞，又變成案外案，麻煩。他認識黃曙光很多年，不光在黃曙光擔任海軍司令任內，更早期在一個連上服務過，黃曙光為人各方面滿受肯定的。

對於列席委員會需要事前檢查，邱國正表示，立法院的規定，我們就照做，個人沒什麼特別感覺，因為平常也會經歷這些，有時候開會為了要保密，也會做這些動作，坦然面對，沒什麼特別感覺。

國防部長邱國正今天在立法院備詢前受訪。記者歐陽良盈/攝影
國防部長邱國正今天在立法院備詢前受訪。記者歐陽良盈/攝影

【中央社／台北13日電】

潛艦國造爭議延燒，對於紛紛擾擾不斷，國防部長邱國正今天在立法院回應媒體詢問時說，絕對相信潛艦國造召集人黃曙光。

立法院會今天對行政院長陳建仁施政報告繼續質詢，相關部會首長也列席備詢。

邱國正於會前被媒體問及，潛艦國造爭議不斷，黃曙光是否應該趕快到立法院專案報告澄清，對外解釋說明。邱國正說，誠如媒體所講，現在爭議不斷，他的答覆很簡單，就是檢調已介入了，再怎麼樣爭議不斷，透過檢調單位會一一查證。

邱國正說，不便再做說明，因為任何一句話，穿鑿附會又變案外案，很麻煩；國防部的立場是，檢調介入，尊重檢調，國防部會配合辦理，不會有任何隱瞞。

媒體追問，是否相信黃曙光清白，沒有任何問題。邱國正說，「我絕對相信他」。

邱國正指出，他與黃曙光共事多年，黃曙光為人各方面都受肯定。

此外，媒體也問邱國正，對於立法院外交及國防委員會昨天通過臨時提案，機密會議間禁用相關電子設備及抄錄外，所有人員須接受駐警電子探測設備檢查，並簽保密切結書一事，有什麼看法。邱國正說，立法院的規定就照做，平常國防部開會，為了保密，也會做一些動作，坦然面對，不會有什麼特別的感覺。

黃曙光 邱國正 國防部

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