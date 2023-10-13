美P-8A反潛機航經台海？邱國正：不是刻意的

國防部長邱國正上午表示，任何國家每天要備戰，沒有哪個國家敢講完全沒有問題，戰備沒有最好，但我們不斷求更好。周邊發生任何令人擔憂的狀況，幹部聽了就列入訓練範疇，一步步做教育訓練，秉持這個原則，以巴戰爭、俄烏戰爭，我方有專案小組每天蒐整情報，作戰部門會研擬和研判下一步可能，這也是教育訓練中很明確的範圍。

邱國正說，台灣跟美國等其他國家有交流，不只軍購，都在正常作業中，對我們有利的當然表達歡迎，對我們不利的絕對會爭取。

外傳大陸中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立可能接任大陸國防部長，會不會讓台海局勢升溫？邱國正指出，平常都會搜集相關訊息，不期望有任何大的變化，但避免戰端發起，是軍民共同的期望，我們避不了，但要備，我方從未主動挑釁。

美軍P-8A反潛機沿台灣海峽中線，邱國正說，昨天有什麼動作不是刻意的，最近台海周邊經常會有中共的或者外籍機艦等都有，我方也在持續注意有無異常狀況。 國防部長邱國正今天到立法院備詢前受訪。記者歐陽良盈/攝影

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