快訊

10/13【早晨財經速解讀】9月CPI高於預期 聯準會有再升息空間？美債看多vs.看空理由曝

以色列總理公開「哈瑪斯屠殺嬰兒照」！怒斥：泯滅人性

鬼村裡的新生兒：日本滅村危機的「限界集落」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

畫面曝光！F-16V戰機鰲鼓水溪靶場俯衝精準炸射 航迷驚呼連連

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
空軍F-16V戰機在嘉義縣東石鄉鰲鼓村水溪靶場，俯衝練習炸射畫面，飛官戰技優對準海上布靶精準投射，讓航迷驚呼連連。圖／航迷提供
空軍F-16V戰機在嘉義縣東石鄉鰲鼓村水溪靶場，俯衝練習炸射畫面，飛官戰技優對準海上布靶精準投射，讓航迷驚呼連連。圖／航迷提供

空軍首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型的嘉義基地第四聯隊，今年未執行國慶典禮飛行表演，而是出動2架戰機伴飛亞運代表團返國班機，航迷無法拍到伴飛戰機，在海邊嘉義縣東石鄉鰲鼓村水溪靶場，拍攝精彩的F-16V俯衝練習炸射畫面，飛官戰技優對準海上布靶精準投射，讓航迷驚呼連連。

蔡英文總統2021年11月18日上午到空軍嘉義基地，校閱首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型第四聯隊，面對中共戰機不斷擾台，空軍獲美方支持，將141架F-16A/B戰機，升級F-16V，有「皇家空軍」稱譽的第四聯隊，是首支升級接裝的聯隊。

構改後的F-16V擔負戰備任務，最大改良是換裝AN/APG-83型的AESA雷達，可以同時執行搜索、追蹤並鎖定多個目標，另改裝新式任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統、電戰莢艙等，可搭配最新一代AIM-9X響尾蛇飛彈，讓F-16Ｖ戰力大躍進。

面對中共機艦擾台，空軍練習精進飛行戰技，位在嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地北堤外的水溪靶場，是空軍各式戰鬥機空對地炸射訓練基地，自水上鄉嘉義空軍基地出發，車程距離約36公里；水溪靶場特別之處是在海上布靶，讓戰鬥機飛行員在空中進行對靶標的炸射訓練，磨練射擊的精準度。

空軍F-16V戰機在嘉義縣東石鄉鰲鼓村水溪靶場，俯衝練習炸射畫面，飛官戰技優對準海上布靶精準投射，讓航迷驚呼連連。圖／航迷提供
空軍F-16V戰機在嘉義縣東石鄉鰲鼓村水溪靶場，俯衝練習炸射畫面，飛官戰技優對準海上布靶精準投射，讓航迷驚呼連連。圖／航迷提供
空軍F-16V戰機在嘉義縣東石鄉鰲鼓村水溪靶場，俯衝練習炸射畫面，飛官戰技優對準海上布靶精準投射，讓航迷驚呼連連。圖／航迷提供
空軍F-16V戰機在嘉義縣東石鄉鰲鼓村水溪靶場，俯衝練習炸射畫面，飛官戰技優對準海上布靶精準投射，讓航迷驚呼連連。圖／航迷提供
空軍F-16V戰機在嘉義縣東石鄉鰲鼓村水溪靶場，俯衝練習炸射畫面，飛官戰技優對準海上布靶精準投射，讓航迷驚呼連連。圖／航迷提供
空軍F-16V戰機在嘉義縣東石鄉鰲鼓村水溪靶場，俯衝練習炸射畫面，飛官戰技優對準海上布靶精準投射，讓航迷驚呼連連。圖／航迷提供
空軍F-16V戰機在嘉義縣東石鄉鰲鼓村水溪靶場，俯衝練習炸射畫面，飛官戰技優對準海上布靶精準投射，讓航迷驚呼連連。圖／航迷提供
空軍F-16V戰機在嘉義縣東石鄉鰲鼓村水溪靶場，俯衝練習炸射畫面，飛官戰技優對準海上布靶精準投射，讓航迷驚呼連連。圖／航迷提供
空軍F-16V戰機在嘉義縣東石鄉鰲鼓村水溪靶場，俯衝練習炸射畫面，飛官戰技優對準海上布靶精準投射，讓航迷驚呼連連。圖／航迷提供
空軍F-16V戰機在嘉義縣東石鄉鰲鼓村水溪靶場，俯衝練習炸射畫面，飛官戰技優對準海上布靶精準投射，讓航迷驚呼連連。圖／航迷提供

F-16V 空軍 嘉義

延伸閱讀

被退休金嘎爆？「空軍 」崩潰喊不公平：每跌到這水位黑手就進場

再度飛越台海！美軍反潛機過航台灣海峽 共軍東部戰區：組織戰機跟監

共軍機艦今中午大批出海越海峽中線 我嚴密監控中

共軍蘇愷30戰機持續在東北空域出没 國軍飛彈部隊警戒

相關新聞

畫面曝光！F-16V戰機鰲鼓水溪靶場俯衝精準炸射 航迷驚呼連連

空軍首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型的嘉義基地第四聯隊，今年未執行國慶典禮飛行表演，而是出動2架戰機伴飛亞運代表團返國...

蔣中正日記／首次總統選舉爆內戰民生苦 國代卻只忙爭副手

蔣中正日記在台出版，日記揭露中華民國第一次正副總統選舉，國民黨派系無視內戰戰事吃緊，民生凋敝，為了副總統職位你爭我奪。1948年4月國民大會選舉正副總統同時間，後方民生物價飛騰超越抗戰前數百萬倍，民眾生活困苦，前方戰事失利，共軍圍攻山西臨汾、山東濰縣，兩地陸續失陷，軍事節節敗退，人民生活無所依，國民黨政客卻只想著怎麼奪取副總統職位。

綠委提案 立院通過馬文君條款 秘密會議禁手機、要搜身

國民黨立委馬文君遭質疑曾在立法院潛艦專報機密會議中疑使用手機，未簽保密切結。綠委昨在立法院外交及國防委員會中利用程序發言...

冷眼集／綠委新規突襲 只為羞辱藍委

立法院現行規章不管是立法院職權行使法、議事規則，都設有秘密會議專章，其中包括有移送懲戒，甚至移法偵辦的相關律定，一旦依法...

國防部：義務役服役期間提繳退休金條例送立院排定審查

1年制義務役即將在明年1月1日開始徵集，但政府允諾實施的「義務役服役期間提繳退休金條例」至今尚未經立法院三讀通過。國防部...

馬文君批潛艦國造花數百億元 得標公司前身竟是賣菸草

潛艦國造案民進黨批國民黨立委馬文君洩密，馬文君今天說，潛艦國造花費數百億元納稅錢，至今尚未完工，卻爆發台灣人勾結韓國人詐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。