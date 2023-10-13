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畫面曝光！F-16V戰機鰲鼓水溪靶場俯衝精準炸射 航迷驚呼連連
空軍首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型的嘉義基地第四聯隊，今年未執行國慶典禮飛行表演，而是出動2架戰機伴飛亞運代表團返國班機，航迷無法拍到伴飛戰機，在海邊嘉義縣東石鄉鰲鼓村水溪靶場，拍攝精彩的F-16V俯衝練習炸射畫面，飛官戰技優對準海上布靶精準投射，讓航迷驚呼連連。
蔡英文總統2021年11月18日上午到空軍嘉義基地，校閱首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型第四聯隊，面對中共戰機不斷擾台，空軍獲美方支持，將141架F-16A/B戰機，升級F-16V，有「皇家空軍」稱譽的第四聯隊，是首支升級接裝的聯隊。
構改後的F-16V擔負戰備任務，最大改良是換裝AN/APG-83型的AESA雷達，可以同時執行搜索、追蹤並鎖定多個目標，另改裝新式任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統、電戰莢艙等，可搭配最新一代AIM-9X響尾蛇飛彈，讓F-16Ｖ戰力大躍進。
面對中共機艦擾台，空軍練習精進飛行戰技，位在嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地北堤外的水溪靶場，是空軍各式戰鬥機空對地炸射訓練基地，自水上鄉嘉義空軍基地出發，車程距離約36公里；水溪靶場特別之處是在海上布靶，讓戰鬥機飛行員在空中進行對靶標的炸射訓練，磨練射擊的精準度。
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