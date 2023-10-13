綠委提案 立院通過馬文君條款 秘密會議禁手機、要搜身

國民黨立委馬文君遭質疑曾在立法院潛艦專報機密會議中疑使用手機，未簽保密切結。綠委昨在立法院外交及國防委員會中利用程序發言「突襲」提出臨時提案，強勢通過訂定爾後機密會議間禁用相關電子設備及抄錄，所有人員進入會場前將須接受駐警電子探測設備檢查，並簽署保密切結，這項提案被視為「馬文君條款」。

對此，國民黨立法院黨團隨即反制祭出「王定宇條款」，黨團副書記長陳以信則說，民進黨不要一方面指責別人洩密，一方面又在臉書貼出機密會議內容，既然要修訂機密會議規範，須加入「大嘴巴條款、王定宇條款」，規範所有未來參與機密會議成員，不要像民進黨立委王定宇這般洩漏國家機密。

外交及國防委員會昨日進入正式議程前，針對馬文君被指曾在立院機密會議出現講電話、不簽保密切結的行為，民進黨立委羅致政利用程序發言，提出綠委連署完成的臨時提案。民進黨藉主席何志偉在程序發言時指出，此舉是國會自律的開始，不會限制任何人的權利。

陳以信也主張，提案內容應加入大嘴巴條款，不應在個人臉書等社群媒體透露機密會議內容，「任何大嘴巴都應閉嘴」。陳以信話鋒一轉表示，「王定宇，我就是在說你」。王定宇一度趨近質詢台表達否認與不滿，場面一度緊張。但在綠委席次優勢下，提案快速通過，陳以信要求納入大嘴巴條款遭無視，沒有處理。

國防部參事邵維揚中將昨也在立法院答詢時證實，四年前一場報告潛艦國造的秘密會議中，曾見馬文君在講電話。另外針對馬文君說，曾透過外交部將郭璽錄音帶等資料提供給韓國代表處，外交部發言人劉永健說，外交部不排除採取法律行動。

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