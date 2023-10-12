特定軍事採購動支預備金不受監督？ 賴士葆：蔡政府最愛黑箱

國防部5月修訂國軍軍事投資建案作業規定，在迫切建案增列國防部報經行政院核准，得以第一預備金支應已逾預算編列時程之新增迫切建案。國民黨立委賴士葆說，黑箱作業不受監督是蔡政府的最愛，再提進口雞蛋爭議，背後的藏鏡人仍躲在黑箱中。

賴士葆表示，黑箱作業不受監督是蔡政府的最愛，一切的罪惡都可以假黑箱之名為之，特定軍備要規避國會監督動用第一預備金，立委反對、預算中心反對，主計長朱澤民也不認同，認為國防部走到死胡同，然而仗恃著全面執政，蔡政府就是要蠻幹到底。過去的疫苗採購及後來的雞蛋進口，都是在黑箱中進行，攤開在陽光下就不知道怎麼做了。

賴士葆指出，進口5筆冷凍蛋液，沒有公開招標，畜產會宣稱是自有資金，可以不受採購法規範，這是睜眼說瞎話，因為中央畜產會每年拿農業部7億到14億的資金補助，這是道地來自納稅人的錢，卻大言不慚的說自有資金，就可以規避法令，太扯了。

賴士葆說，大家記憶猶新的是，疫情期間，登記資本額200萬的小吃店，可以承接16.5億的快篩試劑採購，這回登記50萬資本額的超思公司，卻承攬六成進口雞蛋，超思進口蛋很多都是壞蛋，5330萬顆進口的雞蛋銷毀，其中超思占大宗，至今政府無法解釋為何這樣不符比例原則的超思會被選中，背後的藏鏡人仍躲在黑箱當中。

賴士葆表示，當初農業部前部長陳吉仲、行政院長陳建仁都力挺進口雞蛋的決策正確，離譜宣稱進口蛋創造60億元經濟利益，結果事後被揭發諸多進口蛋的管理缺失，例如冷鏈斷鏈、沒有保護膜、洗產地、亂貼標籤、流向不清、未公開招標等等。現在農業部總算鬆口可以由廠商進口雞蛋，不一定要政府來做，事後證明進口雞蛋只見一連串的人為失誤，不知道農業部做對過那些事情。

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