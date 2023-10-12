快訊

沙灘驚見「藍太陽銀幣」！他好奇PO網問能不能帶回家 專家急喊別亂碰揭致命身分

LINE貼圖白爛貓家族「麻糬」原型狗當天使了 粉絲淚：會在汪星快樂奔跑的

不畏景氣逆風！傳鴻海今年擴大調薪 平均調幅達4%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

共機台海貼民航機滲透？柏源輝：兩機高低差6千呎 真要偽裝看不見

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
空軍飛行員出身的國防部副部長柏鴻輝（右）今天在立法院外交及國防委員會備詢。圖／取自立法院直播
空軍飛行員出身的國防部副部長柏鴻輝（右）今天在立法院外交及國防委員會備詢。圖／取自立法院直播

網路流傳架一架共機躲在民航機下方在台灣海峽飛行，特定媒體繪聲繪影。空軍飛行員出身的國防部副部長柏鴻輝今天表示，這架共機與民航機在光點短暫重疊時，上下高度差達到6000呎，共機真要執行偽裝機任務，是看不見的。

立法院外交國防委員會今天聽取國防部提出業務報告，民進黨立委劉世芳質詢，傳9月24日有共機貼著民航機飛行，這是否是第一次發生，事發時國軍因應措施為何。

柏鴻輝表示，當天兩機有一定的高度差，差了6000呎，兩機疊合在一起的時間很短暫。共軍所有偽裝機出來，若真要從事偽裝任務，從基地起飛會保持靜默，一直到疊合在某機的同一光點下，是在機腹下飛，過去他也這樣飛過，這是看不見的，只要通過疊合點，雷達上馬上會識別出兩個光點。

柏鴻輝說，在電訊發展技術上，國軍能掌握共機軍各式載台訊號源，能用在空機轉手或飛彈加以追監，或以廣播狀況示警，我與友邦每個月都有情報交換。

國防部 國軍 共機擾台 台海

延伸閱讀

陸延長對台貿易壁壘調查 綠委盼不帶統戰目的

綠委控國民黨擋軍購十分惡質 藍委：指鹿為馬

回應藍委質疑開放美豬 民進黨團：中央地方合作查核

民進黨團：過去擋軍購現在搞洩密 藍營惡質藐視立法院

相關新聞

美媒：台灣國造潛艦搭美製魚雷 共軍新夢魘

台灣日前公布首艘國造潛艦「海鯤」艦，是增強台灣海軍戰力的重要一步。專家指出，海鯤艦能配備美製Mk-48重型魚雷，讓台灣有...

共機台海貼民航機滲透？柏源輝：兩機高低差6千呎 真要偽裝看不見

網路流傳架一架共機躲在民航機下方在台灣海峽飛行，特定媒體繪聲繪影。空軍飛行員出身的國防部副部長柏鴻輝今天表示，這架共機與民航...

第一預備金支應軍事投資建案 邱國正：會研議調整 仍要提出

國防部以第一預備金支應迫切軍事投資建案，國防部長邱國正今天表示，已有立委與行政院給予指導，國防部會做調整與研議，但此案還...

邱國正：潛艦國造搞到這種地步 國防部不樂見

針對潛艦國造近期衍生的爭議，國防部長邱國正今天表示，潛艦國造搞到這種地步，是國防部所不樂見，現在希望以平和方法弭平，不要...

以巴衝突啟示國軍 邱國正：「飽和攻擊」沒哪個國家能招架

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭激進軍事組織哈瑪斯爆發衝突，國防部長邱國正上午表示，以巴衝突給國防部帶來的啟示，首先是情報戰，但這...

馬文君指助代轉資料予韓方 外交部駁：子虛烏有

國民黨立委馬文君稱，她透過外交部將特定資料提供韓國駐台代表處。外交部發言人劉永健否認馬文君說法，他說，這是子虛烏有，倘再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。