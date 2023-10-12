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共機台海貼民航機滲透？柏源輝：兩機高低差6千呎 真要偽裝看不見
網路流傳架一架共機躲在民航機下方在台灣海峽飛行，特定媒體繪聲繪影。空軍飛行員出身的國防部副部長柏鴻輝今天表示，這架共機與民航機在光點短暫重疊時，上下高度差達到6000呎，共機真要執行偽裝機任務，是看不見的。
立法院外交國防委員會今天聽取國防部提出業務報告，民進黨立委劉世芳質詢，傳9月24日有共機貼著民航機飛行，這是否是第一次發生，事發時國軍因應措施為何。
柏鴻輝表示，當天兩機有一定的高度差，差了6000呎，兩機疊合在一起的時間很短暫。共軍所有偽裝機出來，若真要從事偽裝任務，從基地起飛會保持靜默，一直到疊合在某機的同一光點下，是在機腹下飛，過去他也這樣飛過，這是看不見的，只要通過疊合點，雷達上馬上會識別出兩個光點。
柏鴻輝說，在電訊發展技術上，國軍能掌握共機軍各式載台訊號源，能用在空機轉手或飛彈加以追監，或以廣播狀況示警，我與友邦每個月都有情報交換。
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