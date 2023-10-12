以巴衝突啟示國軍 邱國正：「飽和攻擊」沒哪個國家能招架
以色列與巴勒斯坦伊斯蘭激進軍事組織哈瑪斯爆發衝突，國防部長邱國正上午表示，以巴衝突給國防部帶來的啟示，首先是情報戰，但這點不作評論；另一個是飛彈及火箭的飽和攻擊，一起來的話，沒有哪個國家能招架，國防部能做的，就是調整部署，將面與距離加大，調整戰術位置。
邱國正上午列席立法院外交國防委員會進行業務報告，邱國正表示，國防部已成立專案小組研析，他認為情報工作真的很重要，因為擁有情報才能預先因應，包含阻止戰爭。
邱國正說，這兩天看到媒體報導，百姓無辜死傷，真的慘不忍睹，這也給台灣備戰不求戰的啟示，共同期望就是避免戰爭，這也是國軍有的態度，國軍在這方面從頭到尾都沒停過，國軍不會抱持很樂觀或極度悲觀的態度，因為任何一件事情都要有徵候，一分證據說一分話，國軍會嚴密監控徵候。
以色列一天動員30萬名後備軍人，國軍是否有同等能力。邱國正說，國軍都有動員規畫，一開始接到動員令，後續進行編實，戰耗補充，台灣地方不大，人員都有造冊，按照以往動員教育召集經驗，報到率蠻高的。
邱國正表示，以巴衝突給國防部帶來的啟示，首先是情報戰，但這點他不作評論；另一個是飛彈及火箭的飽和攻擊，一起來的話，沒有哪個國家能招架，國防部能做的就是調整部署，將面與距離加大，調整戰術位置。
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