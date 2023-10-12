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國防部運用預備金方式引爭議 邱國正強調不會藉機夾帶

聯合報／ 記者程嘉文
國防部長邱國正（左）到立院外交國防委員會進行業務報告，會前接受記者提問。記者程嘉文/攝影
國防部長邱國正（左）到立院外交國防委員會進行業務報告，會前接受記者提問。記者程嘉文/攝影

國防部今年5月修訂投資作業建案規定，軍事投資案如果來不及排入下年度預算，可經行政院認可為迫切案後，以第一預備金支應，不需經一般投資案的立法院審查，只需送立法院備查。行政院主計長朱澤民表示，不知國防部另訂規定，如此作法是自己走死胡同，任何開支都須遵守預算法。

國防部長邱國正今天到立法院外交國防委員會報告前，他說，各部會都會編列第一預備金，國防部修訂規定的考量原因，也已經對外說明，例如去年外島臨時有無人機騷擾等。編列狀況是否符合規定，必須遵守規定與方法、程序，國防部不會藉此理由，趁機穿插不應該有的東西，一定按照合宜程序規定做，國防部講得很清楚，動用必須得到行政院核定，立法院若覺得有問題，可以提報轉為審查，沒有夾帶用意。當然民國113年還是擬案，還可再調整。

對於外交國防委員會秘密會議是否需簽保密協議，邱國正表示，他已經講過，希望這是好事一樁，平和落幕，由於檢調已經出面調查，他個人不會再對這件事做任何評論。

至於以巴爆發衝突，對台海安全有無影響，邱國正說，國軍在監控敵情方面，從早到晚沒有停過，對於狀況判斷，不抱著過度樂觀或悲觀態度，任何一件事情都要有徵候，一分證據說一份話，嚴密監控徵候。

國防部 邱國正

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