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特定軍備可「先斬後奏」 主計長不認同：國防部走到死胡同

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導
國防部修訂「國軍軍事投資建案作業規定」惹議，主計長朱澤民昨在立法院財委會備詢指出，他不知道為何國防部要另訂規定，「是自己走到死胡同」。記者曾原信／攝影
國防部修訂「國軍軍事投資建案作業規定」惹議，主計長朱澤民昨在立法院財委會備詢指出，他不知道為何國防部要另訂規定，「是自己走到死胡同」。記者曾原信／攝影

國防部五月修訂「國軍軍事投資建案作業規定」，在「迫切性建案」增列「國防部報經行政院核准，得以第一預備金支應已逾預算編列時程之新增迫切性建案」，此舉被形容是規避預算程序的「太上條款」。行政院主計長朱澤民昨天表示，第一預備金在任何的情況都可以用，但是要報行政院核准，五千萬元以上要經立法院通過，他不知道為何國防部要另訂規定，「是自己走到死胡同」。

朱澤民說，國防部以往動支第一預備金一年約八億至十億元之間，明年編列廿八億元不知道是什麼項目，也沒有送到行政院，能不能編？如何編？都要立院審議，「符合規定就會通過，不符合規定就不會通過，沒有黑箱問題」。

本報日前獨家報導國防部修訂「國軍軍事投資建案作業規定」，讓國防部可先建案採購特定軍備，並以第一預備金付頭期款項，事後立法院無反對空間，形同自訂軍購「先斬後奏」尚方寶劍條款。

立法院財政委員會昨邀請朱澤民業務報告，立委李德維張其祿賴士葆等人質疑此項規定成為軍方動支經費的太上條款，可以為所欲為。

針對國防部在明年的所屬單位預算案，於第一預備金業務計畫編列廿八億元，較今年的八億元增加廿億元。朱澤民指出，增加廿億元是因為中共的船艦頻繁繞台，導致國軍各項油料花費很多，所以要第一預備金增加支出。

朱澤民：逾五千萬就要立法院審議

立委關切「軍事迫切性建案」報准就可以符合動支第一預備金是否符合預算規定？朱澤民表示，他不知道此事，國防部也沒有送到行政院，但預算法第六十四條有動支第一預備金的規定，不一定是軍事投資才可以動用，在立院通過預算的同一計畫之下，如果軍投案裝備不夠也可以動用，但一定要報行政院核准，而且超過五千萬元就要立院審議，不能為所欲為，「任何機關都要依法預算法第六十四條程序處理」。

至於國防部此舉是否另開「小巧門」？甚至是想避開預算法第八十三條特別預算相關規定？

朱澤民表示，國防部目前做法與特別預算無關，他不知為何要把兩個搞在一起？第一預備金各種情況都可以使用，不一定是軍投，「是它自己走到死胡同去」。

立委嘲諷朱澤民的說法是打臉國防部長邱國正，朱澤民回應，「我是指各種情況都可以用第一預備金，沒有打臉他，我跟他是好朋友，不要破壞我們的感情」。

國防部 朱澤民 行政院 張其祿 賴士葆 邱國正 李德維

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