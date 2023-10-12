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迫切性建案被批…國防部強調 因應突發敵情

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
國防部修訂「國軍軍事投資建案作業規定」，讓第一預備金可支應新增迫切性建案。記者洪哲政/攝影
國防部修訂「國軍軍事投資建案作業規定」，讓第一預備金可支應新增迫切性建案。記者洪哲政/攝影

國防部今年五月修訂「國軍軍事投資建案作業規定」，在納案五年兵力整建計畫原則中之「迫切性建案」，增列「國防部報經行政院核准，得以第一預備金支應已逾預算編列時程的新增迫切性建案」條款，引發立法院預算中心及立委、專家質疑。但國防部報告表示，為肆應突發敵情狀況，希望在預算法規範內調增第一預備金，以利軍事投資迫切性建案。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長業務報告，國防部在送抵立法院的書面報告中表示，依預算法第四十六條計畫預算編製程序，若各項建案計畫未能於目標年度前一年八月完成，無法納入預算書表，致等待期長達一年五個月，無法肆應突發敵情狀況。

國防部舉例，如二○二二年八月發生的金門屢遭無人機襲擾事件，反制系統預算於二○二四年才得編列，造成戰力罅隙。國防部因此希望在預算法規範內調增第一預備金，以利軍事投資迫切性建案，得於完備建案程序並報請行政院核定及立法院備查後動支，期能及時因應備戰需求，達成快速提升戰力的目標。

國防部 立法院 行政院

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