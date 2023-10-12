聽新聞
test
0:00 / 0:00
迫切性建案被批…國防部強調 因應突發敵情
國防部今年五月修訂「國軍軍事投資建案作業規定」，在納案五年兵力整建計畫原則中之「迫切性建案」，增列「國防部報經行政院核准，得以第一預備金支應已逾預算編列時程的新增迫切性建案」條款，引發立法院預算中心及立委、專家質疑。但國防部報告表示，為肆應突發敵情狀況，希望在預算法規範內調增第一預備金，以利軍事投資迫切性建案。
立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長業務報告，國防部在送抵立法院的書面報告中表示，依預算法第四十六條計畫預算編製程序，若各項建案計畫未能於目標年度前一年八月完成，無法納入預算書表，致等待期長達一年五個月，無法肆應突發敵情狀況。
國防部舉例，如二○二二年八月發生的金門屢遭無人機襲擾事件，反制系統預算於二○二四年才得編列，造成戰力罅隙。國防部因此希望在預算法規範內調增第一預備金，以利軍事投資迫切性建案，得於完備建案程序並報請行政院核定及立法院備查後動支，期能及時因應備戰需求，達成快速提升戰力的目標。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言