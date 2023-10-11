以大陸無人機擾金門合理化預備金付軍投 學者：恐搞錯

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國家政策研究基金會副研究員揭仲。圖／聯合報系資料照片
國家政策研究基金會副研究員揭仲。圖／聯合報系資料照片

針對國防部以去(民國111)年大陸民用無人機騷擾金門防區，做為合理化增訂「國防部報經行政院核准，得以第一預備金支應已逾預算編列時程的新增迫切性建案」條款的案例，國家政策研究基金會副研究員揭仲今天認為，國防部似乎搞錯了。

國防部12日將在立法院外交及國防委員會進行業務報告，國防部在報告中表示，依預算法第46條的計畫預算編製程序，若各項建案計畫未能於目標年度前一年8月完成，則無法納入預算書表，致等待期長達1年5個月，無法肆應突發的敵情狀況。

國防部舉例，如111年8月發生的金門屢遭無人機襲擾事件，反制系統預算於113年才得編列，造成戰力罅隙。

但揭仲表示，111年8月騷擾金門的應該是大陸民用的遙控無人機，而國防部在111年的預算案中，就已由空軍司令部統籌建案編列總金額43.5億的「遙控無人機防禦系統」預算，從111年到115年執行，而且預算也已獲得立法院通過。

他說，在111年已經有「遙控無人機防禦系統」的法定預算下，國防部本來就可以合法動用預備金來提前採購相關的裝備，如果去年國防部沒有這樣做，那應該是國防部自己的問題，無關制度缺陷。

他提醒，在111年預算書中 關於「遙控無人機防禦系統」的說明中 ，就已經明白指出，所採購裝備撥交對象，就是外離島獨立營區、高山站台等。

國防部 金門 揭仲

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