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共軍機艦今中午大批出海越海峽中線 我嚴密監控中

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
殲16戰機資料照。圖／空軍司令部
殲16戰機資料照。圖／空軍司令部

國防部今（11）日表示，共軍機艦今天中午大批出海，有12架次共機逾越台灣海峽中線及其延伸線，進入我西南空域，國軍嚴密掌握。

國防部表示，今日中午自12時30分起，國軍陸續偵獲中共殲-10戰機、殲-16戰機、蘇愷-30戰機、運-8、運-9、空警-500及無人機等各型機出海活動，其中12架次逾越中線及其延伸線，進入我西南空域，配合共艦執行聯合戰備警巡。

國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部 國軍 戰機 共軍

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