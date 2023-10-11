國防部修法偷渡「迫切性建案」可動用第一預備金？主計長強硬回應

國防部5月修訂「國軍軍事投資建案作業規定」，在「迫切性建案」增列「國防部報經行政院核准，得以第一預備金支應已逾預算編列時程之新增迫切性建案」，意即不經立法院審議通過，外界擔心該條款成為規避預算程序的「太上條款」。行政院主計長朱澤民今天在立院答覆指出，他不知道此案，第一預備金任何情況都可以用，但要報行政院核准，五千萬元以上更要經立院通過，與特別預算無關，他不知為何國防部要另訂規定，「是自己走到死胡同」。

他說，國防部以往動支第一預備金一年約8-10億之間，目前編列明年2８億也不知什麼項目？也沒有送到行政院，能不能編？如何編？都要立院審議，「符合規定就會通過，不符合規定就不會通過，沒有黑箱問題」。

藍委賴士葆嘲諷朱澤民打臉國防部長邱國正，朱澤民趕緊澄清，「不能這麼衍伸，我是指各種情況都可以用第一預備金，沒有打臉他，我跟他是好朋友，不要破壞我們的感情」。

本報日前獨家報導國防部５月修訂「國軍軍事投資建案作業規定」，在「迫切性建案」增列「國防部報經行政院核准，得以第一預備金支應已逾預算編列時程之新增迫切性建案」，意即國防部即可先建案採購特定軍備，並以第一預備金付頭期款項，事後立法院無反對空間，形同自訂軍購「先斬後奏」尚方寶劍條款。

檢視國防部民國113年國防部所屬單位預算案中，主計局的確在第一預備金業務計畫編列28億元，較112年度8億元增加20億元。

立院財政委員會今天排定主計總處業務報告，並邀請主計總處、審計部、財政部首長就「特別預算常態化破壞財政紀律如何改善」進行專題報告。立委李德維、張其祿都對國防部5月自行修正軍事投資規定，只要是「迫切性建案」就可以自行動支第一預備金，避開立院監督提出質疑，擔心此項規定成為軍方動支經費的太上條款，可以為所欲為。

朱澤民表示，國防部明年編列動支第一預備金較今年增加20億元，是因為中共的船鑑繞台，導致各項油料花費很多，所以要第一預備金增加支出。

立委詢問「軍事迫切性建案」報准就可以符合動支第一預備金，符合預算規定嗎？朱澤民表示，他不知道此事，國防部也沒有送到行政院，但預算法第64條有動支第一預備金規定，不一定是軍事投資才可以動用，如果在立院通過預算的同一計畫之下，如果軍投案裝備不夠也可以動用，但程序一定要報行政院核准，而且超過5千萬元以上就要立院審議，不能為所欲為，「任何機關都要依法預算法第64條程序處理。」

張其祿詢問國防部此舉是否另開「小巧門」？甚至想要避開預算法第83條特別預算相關規定？朱澤民則不客氣的說，國防部目前做法與特別預算無關，他不知為何要把兩個搞在一起？第一預備金各種情況都可以使用，不一定是軍投，「是它自己走到死胡同去」。

至於此舉有無逃避監督？朱澤民表示，若要動支第一預備金，不能違背相關規定，他雖不知道國防部修訂內容，但符合規定會通過，不符合規定就不會通過，沒有黑箱問題。

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