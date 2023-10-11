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海軍資江軍艦10月16日在高雄舉行除役儀式

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海軍資江軍艦。圖/本報資料照
海軍資江軍艦。圖/本報資料照

服役近23年的海軍錦江級資江軍艦，規畫10月16日在高雄新濱碼頭，舉行除役儀式。

資江艦（PH-612) 2000年4月成軍服役，曾進行過加裝雄風三型反艦飛彈中科院CS/SPG-6N整合搜索/射控雷達系統工程。

因應沱江級艦新艦機陸續成軍，錦江級巡邏艦近期陸續除役，䆁出人力供新艦編成。

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