立委拒簽秘密會議保密切結 馮世寬：假如是真的不可以
對於媒體報導國民黨立委馬文君拒絕簽署立院秘密會議保密切結書，退輔會主委馮世寬上午表示，假如是真的，這是不可以的。
對於潛艦國造相關爭議，馮世寬表示，他不懂這件事，全案已進入司法程序，應該讓司法給大家一個交代，而他與馬文君沒有私交，但希望馬文君沒有做這些事。
他說，他不想再回應有關馬文君的案子，全國民眾應該給潛艦國造召集人黃曙光、潛艦團隊多一些掌聲，因為你們沒有經歷過這段，不知道這件事有多困難。他在潛艦國造原型艦海鯤軍艦在高雄舉行命名儀式當日，曾向潛黃曙光致意，黃曾流下眼淚。
馮世寬上午立法院外交國防委員會備詢，表示示，擔任國防部長時，國外訪團曾詢問台灣的國防政策是什麼，他回答國機、國艦、潛艦國造，對方卻反問他造得出潛艦嗎？他指出，台灣想買對方不賣，你們美國不是說台灣是你們的盟邦嗎？應該幫助我們，但你們有幫助嗎？台灣能在艱困的內外環境下，成功做出潛艦，大家應該給黃曙光一些掌聲。
馮世寬指出，全世界哪一個國家第一次進行武器發展，就達到完美的，他請全國民眾給潛艦國造團隊一些掌聲，他也主動鼓掌，感謝潛艦國造團隊。
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