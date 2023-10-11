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國防部：共機擾台架次今年比去年平均每月增加百餘架次

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
圖為我F-16V戰機（左）監控共軍轟六機。 圖／國防部提供
圖為我F-16V戰機（左）監控共軍轟六機。 圖／國防部提供

國防部表示，中共軍事擴張已嚴重威脅台海及周邊區域安全，較民國111年相比，共機擾台次數，由每月平均約280餘架次，今年增加至每月約380餘架次，台海緊張情勢升高。

國防部明天到立法院外交國防委員會進行業務報告，根據國防部書面報告，共軍軍機擾台次數，今年比去年每月平均增加百餘架次。

國防部表示，共軍近期各式新式武器列裝，執行海空聯訓與聯合軍演，凸顯其戰略圍台、聯合火力打擊及渡海三棲突擊等犯台企圖。

國防部說，中共軍事擴張已嚴重威脅台海及周邊區域安全，較111年相比，共機擾台次數由每月平均約280餘架次，增加至今年每月約380餘架次，升高台海緊張情勢，國軍積極運用各項情監偵手段，監控共軍動態，先期預置兵力，妥適應處。

國防部表示，考量國際情勢改變及自我防衛作戰需求等因素，經參酌各國兵役制度，自113年度起，徵集94年次以後出生役男服一年期義務役，負責國土、城鄉守備、軍事與民間設施防護及災害防救等任務，服役期間施以民防任務訓練，達成強化後備戰力與協力民防工作目標，同時持續強化各項教召訓練，採結合戰術位置執行關鍵基礎設施防護演練，精進後備部隊作戰運用，有效落實戰技複訓，提升全民國防整體韌性。

國防部說，國防部持續整備所需服裝經理品、戰鬥個裝、一般裝備及營舍修繕等項目，另兼顧役男兵役義務與權益，辦理義務役薪資調整。計編列動員整備、後勤補給支援及薪餉等預算58億4763萬8000元。

國防部 共軍 台海

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