聽新聞
test
0:00 / 0:00
1年制義務役 分發本外島及中樞防衛守備部隊為主
國防部明年1月1日延長義務役役期為一年，國防部表示，與內政部完成分月徵集員額及配賦計畫，將依每月徵集人數，以分發本外島及中樞防衛等類型守備部隊為主。訓練結合武器獲撥期程，持續採購紅隼火箭彈、刺針飛彈訓模器，可肆應未來義務役訓練需求。
國防部明天在立法院外交國防委員會進行業務報告，根據國防部的書面報告。針對徵集義務役準備，國防部表示，民國112年3月起，義務役部隊訓練調增步槍多元射擊姿勢與發數，自6月起納入民防任務訓練。
國防部指出，為使義務役於役期內接受完整訓練，同步調整基地訓練為一年一訓，以驗證駐地訓練成效；另已完成所需師資1600餘人及準則、器材、場地等整備，結合武器獲撥期程，持續採購紅隼火箭彈、刺針飛彈訓模器，可肆應未來義務役訓練需求。
後勤整備方面，國防部表示，因應113年役男徵集、服役部隊屬性及編制專長需求，全數完成服裝經理品26萬餘件整備及班用機槍、81迫砲等迫砲等44萬餘件裝備調整，另戰鬥個裝計需9000餘套，管制年底製繳。同時為因應強化射擊訓練需求，籌補步槍等訓練彈藥600餘餘萬發萬發，可在112年11月前解繳。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言