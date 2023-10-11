1年制義務役 分發本外島及中樞防衛守備部隊為主

國防部明年1月1日延長義務役役期為一年，國防部表示，與內政部完成分月徵集員額及配賦計畫，將依每月徵集人數，以分發本外島及中樞防衛等類型守備部隊為主。訓練結合武器獲撥期程，持續採購紅隼火箭彈、刺針飛彈訓模器，可肆應未來義務役訓練需求。

國防部明天在立法院外交國防委員會進行業務報告，根據國防部的書面報告。針對徵集義務役準備，國防部表示，民國112年3月起，義務役部隊訓練調增步槍多元射擊姿勢與發數，自6月起納入民防任務訓練。

國防部指出，為使義務役於役期內接受完整訓練，同步調整基地訓練為一年一訓，以驗證駐地訓練成效；另已完成所需師資1600餘人及準則、器材、場地等整備，結合武器獲撥期程，持續採購紅隼火箭彈、刺針飛彈訓模器，可肆應未來義務役訓練需求。

後勤整備方面，國防部表示，因應113年役男徵集、服役部隊屬性及編制專長需求，全數完成服裝經理品26萬餘件整備及班用機槍、81迫砲等迫砲等44萬餘件裝備調整，另戰鬥個裝計需9000餘套，管制年底製繳。同時為因應強化射擊訓練需求，籌補步槍等訓練彈藥600餘餘萬發萬發，可在112年11月前解繳。

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