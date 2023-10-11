馬文君捲潛艦國造洩密 今現身欲澄清卻快閃留疑雲

國民黨立法院黨團今天舉行記者會，國民黨立委馬文君現身記者會，她說，參加機密會議就有保密義務，民進黨立委王定宇當天擔任會議主席，大可禁止她開會，王當時連住哪裡都講不清楚。馬文君發言後，以參加戰鬥藍活動為由，離開記者會。

馬文君表示，潛艦下水典禮後，國造潛艦專案小組召集人黃曙光的話，引爆後續風暴，大家把焦點都模糊，若有洩密的部分，司法業已分案調查。關於切結書問題，國防部長邱國正已經說過，參加任何機密會議，索取機密文件，簽到就是要保護機密資料，還有相關訊息，有簽到就算，負有保密義務。

馬文君質疑特定媒體，機密會議的所有資料、相關文件都屬於機密，若媒體登出文件是真的，媒體是向誰索取，是誰核定的，機密文件可以提供給媒體。她說，開會簽到，就負有保密義務，即使不簽切結，都不會免責，如果非簽不可，當天主席是王定宇，王可以禁止她開會，三四年後才跳針，拿這問題出來講，她也不是王的房東，王當時連住在哪都講不清楚。

馬文君指出，這已經是政治謀殺，請民進黨總統參選人賴清德告訴自己的人，不要用網軍抹黑攻擊，不是她要選總統。至於黑函，她澄清過，提出證據，民進黨反覆攻擊的用意是什麼。

國民黨立委廖婉汝說，朝野全力支持國防自主，黃曙光一句話，讓所有國防委員會立委不知道怎麼審國防預算，立委有權督導，包括任何研發案、投資案都有責任督導。只要簽到，每本機密資料都有編號，內部都有登錄，即使沒有簽到，也知道誰拿哪一份。至於有沒有簽切結書等等，有時候看情況，在機密的考察當中，絕對會簽切結書，但是在委員會當中，看各個委員會的狀況

國民黨團副書記長李德維指出，依法保密，假如有任何問題，已經送交相關執法單位，希望檢調好好追查，希望蔡英文總統不要躲在後面，賴清德也不要躲在民進黨團後面，請出來直球對決。黃曙光指有軍火商賣台，有相關人做了什麼事，請出來講清楚，邱國正在立法院裡一問三不知。潛艦國造都是由黃曙光負責，黃曙光有相關發言必須出來面對，誰賣台都應該抓出來，而不是放了火，就由前海軍顧問郭璽以及其他打手，一再在雞蛋裡挑骨頭，賣台賣國是大是大非的問題，不能混淆視聽。對於馬文君，相信相關責任、義務都有嚴格遵守，民進黨全面執政就調查清楚，不要放任抹黑抹紅一再發生。

國民黨立委馬文君（圖）被捲入潛艦國造洩密案，國民黨立法院黨團今臨時舉行記者會，馬文君現身記者會，強調參加機密會議就有保密義務，並酸民進黨立委王定宇擔任當天會議主席，大可禁止她開會，不過王當時連住哪裡都講不清楚，隨後面對媒體提問敏感問題，以參加戰鬥藍活動為由，快閃離開。記者屈彥辰／攝影

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