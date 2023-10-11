國防部舉這個例子 公開爭取以第一預備金支應軍事建案

國防部今年5月修訂國軍軍事投資建案作業規定，在納案五年兵力整建計畫原則中的迫切建案，增列國防部報經行政院核准，得以第一預備金支應已逾預算編列時程的新增迫切建案條款。國防部表示，為肆應突發敵情狀況，希望在預算法規範內調增第一預備金，以利軍事投資迫切建案。

國防部被立法院預算中心質疑，國防部的作法造成立法院只能事後備查，無法事前審議；也有財政學者反對以第一預備金支應軍事投資。國防部表示，投資迫切建案，仍須完備建案程序，報請行政院核准及立法院備查後，始得動支預備金。國防部將於完備程序後，依預算法及行政院相關規定辦理。

國防部明天將在立法院外交國防委員會進行業務報告，根據國防部的書面報告，依預算法第46條的計畫預算編製程序，若各項建案計畫未能於目標年度前一年8月完成，無法納入預算書表，致等待期長達一年五個月，無法肆應突發的敵情狀況；國防部舉例，如民國111年8月發生金門屢遭無人機襲擾事件，反制系統預算113年才得編列，造成戰力罅隙。

國防部指出，希望在預算法規範內調增第一預備金，以利軍事投資迫切建案，得於完備建案程序，報請行政院核定及立法院備查後動支，期能及時因應備戰需求，達成快速提升戰力的目標。

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