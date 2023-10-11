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影／不熟馬文君 馮世寬：應該給國造潛艦多點掌聲

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
退輔會主委馮世寬（中）表示，對國民黨立委馬文君不熟，也不想多回應相關提問，只希望外界給予潛艦國造多些掌聲。記者曾原信／攝影
退輔會主委馮世寬（中）表示，對國民黨立委馬文君不熟，也不想多回應相關提問，只希望外界給予潛艦國造多些掌聲。記者曾原信／攝影

針對國民黨立委馬文君遭指控涉嫌洩漏國造潛艦相關機密，今天上午退輔會主委馮世寬接受相關提問時表示，對馬文君及該案都不瞭解，因此不想回答，但針對潛艦國造，認為社會大眾應該給黃曙光及第一艘國造潛艦多點掌聲。

馮世寬表示，跟馬文君沒有私交，也希望她沒有洩密，但認為全國百姓有知識份子都看得清楚，會伸張正義，而對於第一艘國造潛艦，馮世寬強調，他在國防部部長任內，也曾被外國訪團質疑如何潛艦國造，且盟邦也不賣，在這麼艱困的環境，還能造出國產潛艦，外界應該多給予掌聲。

退輔會主委馮世寬（左）上午前往立法院外交與國防委員會接受質詢。記者曾原信／攝影
退輔會主委馮世寬（左）上午前往立法院外交與國防委員會接受質詢。記者曾原信／攝影

潛艦 馬文君 馮世寬

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