影／不熟馬文君 馮世寬：應該給國造潛艦多點掌聲
針對國民黨立委馬文君遭指控涉嫌洩漏國造潛艦相關機密，今天上午退輔會主委馮世寬接受相關提問時表示，對馬文君及該案都不瞭解，因此不想回答，但針對潛艦國造，認為社會大眾應該給黃曙光及第一艘國造潛艦多點掌聲。
馮世寬表示，跟馬文君沒有私交，也希望她沒有洩密，但認為全國百姓有知識份子都看得清楚，會伸張正義，而對於第一艘國造潛艦，馮世寬強調，他在國防部部長任內，也曾被外國訪團質疑如何潛艦國造，且盟邦也不賣，在這麼艱困的環境，還能造出國產潛艦，外界應該多給予掌聲。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言