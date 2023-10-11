影／不熟馬文君 馮世寬：應該給國造潛艦多點掌聲

針對國民黨立委馬文君遭指控涉嫌洩漏國造潛艦相關機密，今天上午退輔會主委馮世寬接受相關提問時表示，對馬文君及該案都不瞭解，因此不想回答，但針對潛艦國造，認為社會大眾應該給黃曙光及第一艘國造潛艦多點掌聲。

馮世寬表示，跟馬文君沒有私交，也希望她沒有洩密，但認為全國百姓有知識份子都看得清楚，會伸張正義，而對於第一艘國造潛艦，馮世寬強調，他在國防部部長任內，也曾被外國訪團質疑如何潛艦國造，且盟邦也不賣，在這麼艱困的環境，還能造出國產潛艦，外界應該多給予掌聲。 退輔會主委馮世寬（左）上午前往立法院外交與國防委員會接受質詢。記者曾原信／攝影

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