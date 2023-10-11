焰火出狀況市長刪留言？鄭照新：是臉書自刪假訊息

112年國慶焰火昨在台中舉行，出現不少狀況，包括提早20分鐘施放焰火、取消無人機表演、舞台被藝人吐槽。市長盧秀燕臉書有多達3100多則留言，褒貶不一，但部分留言被隱藏，遭質疑是臉書小編刪留言，可能引戰。

市府新聞局長鄭照新說誤會一場，他指出「這是meta自動標記的」，臉書的過濾功能。發生新冠疫情的時候就有了， AI語意判斷自動標註，「不是我們能設定的」。

台中市睽違9年，今年再次舉辦國慶焰火活動，但是出現不少狀況，網友也到市長盧秀燕臉書留言，認為提早20分鐘卻沒有預告，讓民眾失去觀賞的機會。另外針對取消無人機搭載焰火的演出，不少人扼腕。

不過有網友發現市長臉書竟然出現多則留言被隱藏，懷疑是不利於市府發言被刪除，質疑市府不是改進，還「文過飾非？」

鄭照新說，臉書的過濾功能在新冠，疫情期間就開始了，當時市長的臉書也發生過多則留言被隱藏。他強調這個不是臉書小編可以設定的，希望網友不要誤會。

鄭照新針對國慶焰火發生多個狀況致歉，他表示提早20分鐘施放，是為了流程順利，考慮不周之處向國人道歉。有關舞台設計，因屬於創新的四方舞台，藝人表演須遷就轉播鏡頭，造成不便之後會改進。 台中市長盧秀燕的臉書出現留言被隱藏，遭誤解是刪除留言，市府急忙解釋是臉書的過濾功能。圖／取自臉書

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