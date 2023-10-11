快訊

女英雄！25歲以色列安全官指揮若定 率居民擊殺25名哈瑪斯成員

北巿和平高中遭恐嚇「川堂大屠殺」 警駐點巡邏、夜自習暫停

哈瑪斯如何輕易突破以色列高科技圍牆 從他們公布的影片探究

焰火出狀況市長刪留言？鄭照新：是臉書自刪假訊息

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕臉書有關國慶焰火直播，多達3100百多則留言。圖／取自臉書
台中市長盧秀燕臉書有關國慶焰火直播，多達3100百多則留言。圖／取自臉書

112年國慶焰火昨在台中舉行，出現不少狀況，包括提早20分鐘施放焰火、取消無人機表演、舞台被藝人吐槽。市長盧秀燕臉書有多達3100多則留言，褒貶不一，但部分留言被隱藏，遭質疑是臉書小編刪留言，可能引戰。

市府新聞局長鄭照新說誤會一場，他指出「這是meta自動標記的」，臉書的過濾功能。發生新冠疫情的時候就有了， AI語意判斷自動標註，「不是我們能設定的」。

台中市睽違9年，今年再次舉辦國慶焰火活動，但是出現不少狀況，網友也到市長盧秀燕臉書留言，認為提早20分鐘卻沒有預告，讓民眾失去觀賞的機會。另外針對取消無人機搭載焰火的演出，不少人扼腕。

不過有網友發現市長臉書竟然出現多則留言被隱藏，懷疑是不利於市府發言被刪除，質疑市府不是改進，還「文過飾非？」

鄭照新說，臉書的過濾功能在新冠，疫情期間就開始了，當時市長的臉書也發生過多則留言被隱藏。他強調這個不是臉書小編可以設定的，希望網友不要誤會。

鄭照新針對國慶焰火發生多個狀況致歉，他表示提早20分鐘施放，是為了流程順利，考慮不周之處向國人道歉。有關舞台設計，因屬於創新的四方舞台，藝人表演須遷就轉播鏡頭，造成不便之後會改進。

台中市長盧秀燕的臉書出現留言被隱藏，遭誤解是刪除留言，市府急忙解釋是臉書的過濾功能。圖／取自臉書
台中市長盧秀燕的臉書出現留言被隱藏，遭誤解是刪除留言，市府急忙解釋是臉書的過濾功能。圖／取自臉書

國慶焰火 鄭照新

延伸閱讀

呼應蔡總統國慶談話 盧秀燕：台中讓台灣更好！

36分鐘焰火秀 蔡總統、盧秀燕點燃台中國慶焰火

藍白別「拖」 盧秀燕與蔡壁如先「喝點可樂」不說破

台中60人巨幅國旗現身 2萬人賀國慶盧秀燕繞場走1小時

相關新聞

影／不熟馬文君 馮世寬：應該給國造潛艦多點掌聲

針對國民黨立委馬文君遭指控涉嫌洩漏國造潛艦相關機密，今天上午退輔會主委馮世寬接受相關提問時表示，對馬文君及該案都不瞭解，...

焰火出狀況市長刪留言？鄭照新：是臉書自刪假訊息

112年國慶焰火昨在台中舉行，出現不少狀況，包括提早20分鐘施放焰火、取消無人機表演、舞台被藝人吐槽。市長盧秀燕臉書有多...

部隊鍋 EP137｜首艘國造潛艦誕生 難得躬逢其盛看到什麼超乎預期之處

IDS首艘國造潛艦原型艦亮相，這回躬逢其盛，親訪現場看到什麼蛛絲馬跡？IDS如果順利量產，對防衛作戰的反封鎖有什麼幫助？

共軍蘇愷30戰機持續在東北空域出没 國軍飛彈部隊警戒

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海空域動態，昨天至今晨6時止，6架共機進入我北部及西南空域，其中兩架蘇愷-30戰機在東北...

「遺物露餡」被抓包曾是納粹黨員 荷蘭前親王歷史定位惹議

德國納粹黨犯下對外侵略與種族屠殺等罪行，被公認為邪惡組織。戰前的希特勒因為成功領導德國復興，在海內外擁有不少支持者。許多名人加入納粹或附隨組織，成為生涯汙點，曾任聯合國秘書長的奧地利前總統華德翰、前教宗本篤十六世等人。

圖輯／慶國慶 國軍空中力量接力慶生

今天是中華民國國慶日，上午在總統府前國慶大典的各項節目吸引各界關注，空中表演也同樣精彩，典禮開始前一架空軍幻象2000低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。