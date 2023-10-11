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共軍蘇愷30戰機持續在東北空域出没 國軍飛彈部隊警戒
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海空域動態，昨天至今晨6時止，6架共機進入我北部及西南空域，其中兩架蘇愷-30戰機在東北部空域徘徊，國軍飛彈部隊警戒。
國防部指出，10月10日6時至今天6時止，國軍偵獲共機14架次，共艦5艘次，在台海周邊活動，進入北部及西南空域的共機有6架次，有兩架蘇愷-30戰機闖越北部海峽中線，在東側作較長時間飛行，南部空域有4架殲-16戰機進入我西南空域。
國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
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