共軍蘇愷30戰機持續在東北空域出没 國軍飛彈部隊警戒

德國納粹黨犯下對外侵略與種族屠殺等罪行，被公認為邪惡組織。戰前的希特勒因為成功領導德國復興，在海內外擁有不少支持者。許多名人加入納粹或附隨組織，成為生涯汙點，曾任聯合國秘書長的奧地利前總統華德翰、前教宗本篤十六世等人。

2023-10-11 07:30