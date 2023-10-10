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圖輯／慶國慶 國軍空中力量接力慶生

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
空軍雷虎小組駕駛AT-3教練機壓軸登場，從總統府正上方飛過，並釋放彩色煙霧。記者曾原信／攝影
空軍雷虎小組駕駛AT-3教練機壓軸登場，從總統府正上方飛過，並釋放彩色煙霧。記者曾原信／攝影

今天是中華民國國慶日，上午在總統府前國慶大典的各項節目吸引各界關注，空中表演也同樣精彩，典禮開始前一架空軍幻象2000低空飛過總統府，擔任天觀機責任，確保航線天候狀況，而後陸軍航空特戰指揮部的CH-47SD，在二架黑鷹直升機護航下，垂掛巨型國旗飛抵總統府上空，接著空軍最新型的教練機勇鷹也以編隊飛過衝場，隨著國慶大典進入尾聲，空軍雷虎小組駕駛AT-3釋放彩色煙霧，壓軸衝場，為國慶大典完美收尾。

國慶大典開始前，空軍幻象2000戰機低空飛過總統府上空，擔任天觀任務，確定航線天候狀況，空中國旗形成呼應。記者曾原信／攝影
國慶大典開始前，空軍幻象2000戰機低空飛過總統府上空，擔任天觀任務，確定航線天候狀況，空中國旗形成呼應。記者曾原信／攝影
空軍最新式勇鷹高級教練機以五架編隊飛過總統府上空。記者曾原信／攝影
空軍最新式勇鷹高級教練機以五架編隊飛過總統府上空。記者曾原信／攝影
空軍雷虎小組駕駛AT-3教練機壓軸登場，從總統府正上方飛過，並釋放彩色煙霧。記者曾原信／攝影
空軍雷虎小組駕駛AT-3教練機壓軸登場，從總統府正上方飛過，並釋放彩色煙霧。記者曾原信／攝影
國慶大典開始前，空軍幻象2000戰機低空飛過總統府上空，擔任天觀任務，確定航線天候狀況。記者曾原信／攝影
國慶大典開始前，空軍幻象2000戰機低空飛過總統府上空，擔任天觀任務，確定航線天候狀況。記者曾原信／攝影
陸軍航空特戰指揮部的CH-47SD懸掛巨型國旗，飛抵總統府上空。記者曾原信／攝影
陸軍航空特戰指揮部的CH-47SD懸掛巨型國旗，飛抵總統府上空。記者曾原信／攝影
陸軍航空特戰指揮部的CH-47SD懸掛巨型國旗，飛抵總統府上空，並與友邦諾魯國旗（左下）形成呼應。記者曾原信／攝影
陸軍航空特戰指揮部的CH-47SD懸掛巨型國旗，飛抵總統府上空，並與友邦諾魯國旗（左下）形成呼應。記者曾原信／攝影

國慶 總統府 空軍

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