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圖輯／慶國慶 國軍空中力量接力慶生
今天是中華民國國慶日，上午在總統府前國慶大典的各項節目吸引各界關注，空中表演也同樣精彩，典禮開始前一架空軍幻象2000低空飛過總統府，擔任天觀機責任，確保航線天候狀況，而後陸軍航空特戰指揮部的CH-47SD，在二架黑鷹直升機護航下，垂掛巨型國旗飛抵總統府上空，接著空軍最新型的教練機勇鷹也以編隊飛過衝場，隨著國慶大典進入尾聲，空軍雷虎小組駕駛AT-3釋放彩色煙霧，壓軸衝場，為國慶大典完美收尾。
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