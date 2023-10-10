國慶致詞游錫堃讚民主：維護台海安全就是維護全球穩定

今天是中華民國112年國慶，立法院長游錫堃在國慶大會致詞說，台灣400年來遭受強權殖民，甚至歷經長達38年的軍事統治，淬煉出有別於其他華文圈國家的民族性，台灣崇尚民主自由，民主發展在全民努力下，現獲國際高度肯定，國際友人都對台展現支持，維護台海安全就是維護全球穩定。

游錫堃說，近年威權擴張不斷，例如香港反送中、緬甸軍政府、俄羅斯入侵烏克蘭以及近期哈瑪斯攻擊以色列，越來越多民主盟友與台灣站在一起，日本、美國等相關國家政要，都發言強調台灣安全的重要，維護台海安全，就是維護全球和平穩定，確保印太安全，就是確保歐美的經濟利益和國際秩序。

游錫堃表示，面對惡鄰中共的威脅，唯有備戰才能避戰，人民的防衛意志是最佳的國防，全國同胞發揮民主台灣，堅韌永續精神，持續捍衛台灣主權及自由民主，使後代子孫不用再流血流淚，就能永遠土地上安身立命，享有幸福生活。

國慶大會由陸軍契努克運輸直升機吊掛巨幅國旗，在黑鷹直升機護衛下精彩開幕，中華職棒聯盟選手高國慶、吳哲源、黃子鵬、吉力吉撈．鞏冠、江少慶、曾子祐等人領唱國歌。

國慶活動除日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部翡翠騎士首度來台，純金之聲美國洛杉磯加州大學棕熊行進樂隊等表演，建國高級中學樂旗聯隊、陸軍專科學校戰鼓隊和特戰指揮部戰技隊聯合演出也受矚目，勇鷹高教機、空軍雷虎小組的展演更受許多民眾期待。

外賓參加國慶活動，除了日華議員懇談會，外交部統計，參加國慶慶典各國訪賓約211人，其中包括我國友邦諾魯總統昆洛斯（H.E. Russ Joseph Kun）、聖克里斯多福及尼維斯聯邦總督萊柏（H.E. Dame Marcella A. Liburd, GCMG, JP）以及聖文森及格瑞那丁總督朵根（H.E. Dame Susan Dilys Dougan, GCMG, OBE）都來台祝賀。 中華民國112年國慶典禮上午在總統府前舉行，表演團體用特技的方式展開「民主台灣、堅韌永續」的旗幟。記者林澔一／攝影 中華民國112年國慶典禮，上午在總統府前舉行。CH-47SD直升機吊掛巨幅國旗，與兩架UH-60M黑鷹直升機通過總統府前上空。記者林澔一／攝影

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