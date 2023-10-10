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以第一預備金支應軍事建案 國防部：考量敵情變化迫切
立法院預算中心質疑國防部修訂國軍軍事投資建案作業規定，讓第一預備金可支應新增迫切建案，認為採特別預算管道即可。國防部上午表示，考量敵情變化快速的迫切戰備需要，此建議容有妥適性疑慮。
國防部今年5月修訂國軍軍事投資建案作業規定，在納案五年兵力整建計畫原則中之迫切建案，增列國防部報經行政院核准，得以第一預備金支應已逾預算編列時程之新增迫切建案。立法院預算中心質疑，立法院僅能事後備查，無法事前進行審議。
檢視國防部民國113年國防部所屬單位預算案中，主計局在第一預備金業務計畫編列28億元，較112年度8億元增加20億元。
國防部表示，113年新增第一預備金20億元是公務預算，仍需經立法院審議三讀，視個案需求，報經行政院核准，向立法院核備後，始得動支。
國防部表示，全案依規定送立法院核備後， 審查方式將依照立法院決議辦理 。對於媒體質疑尚方寶劍條款， 並非事實。
針對立法院預算中心評估報告建議，可依預算法第83條國防緊急設施或戰爭，另行提出特別預算，國防部考量敵情變化快速的迫切戰備需要，認為有妥適性疑慮。
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