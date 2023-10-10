快訊

徐巧芯再爆第七段音檔打臉 郭璽：RUN這家公司還是我「你也沒說謊」

花蓮一待12年走不了！簡守信刀鋒帶情，一雙整形妙手為病患回春

他怨手機螢幕都是「圓角螢幕」狂遮視線？引共鳴激內行人曝原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國防部支援國慶大會 充滿肯定國造機艦成效意識

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
左營軍港的國艦國造玉山軍艦官兵計108員及陸戰隊兩棲突擊車組員將連線為國慶大會演唱國歌畫面。圖/軍聞社
左營軍港的國艦國造玉山軍艦官兵計108員及陸戰隊兩棲突擊車組員將連線為國慶大會演唱國歌畫面。圖/軍聞社

國防部今天表示，慶祝中華民國民國 112 年國慶，國防部配合國慶籌委會規畫，以民主台灣、堅韌永續為主軸，國防部支援序幕暖場、國慶大會及主題表演等三個階段展演任務，期藉官兵代表及各項武器裝備參與，堅定國人自我防衛意志，共同守護美好家園。

國防部指出，國防部以「守護共好」為主題，由陸軍專科學校戰鼓隊、特戰指揮部戰技隊，國防部藝工隊首次進行整合表演，接續由國防部三軍聯合樂儀隊實施聯合操演，進行組曲演奏及花式操槍。

國防部表示，在慶祝大會階段，慶籌會邀請 112 年全國學生音樂比賽特優的國立馬公高級中學合唱團49員學生，與左營軍港玉山軍艦官兵108員，及陸戰隊 AAV-7 兩棲突擊車 5 輛現場連線，呈現V 字隊形與舉護國旗方式 呈現官兵勤訓精練形象，並在大會主題視訊牆播放駐地官兵代表共同演唱國歌畫面。陸軍 CH-47SD 契努克運輸直升機，吊掛巨幅國旗，由兩架 UH-60M 黑鷹直升機引導及跟隨下，通過總統府前廣場上空， 以凌空飄揚的國旗，為國家慶典增添光輝，鼓舞軍民士氣及凝聚向心力。

國防部說，主題表演部分，慶祝大會禮成，國防部三軍聯合樂儀隊退場後，由空軍勇鷹高教機，採 5 機大雁隊形，由北向南通過主席台前方， 向總統致敬，展現空軍健兒傳承忠勇軍風，捍衛領空的精神。

最後由空軍雷虎特技小組 AT-3 教練機，採 6 機三角隊 形，自總統府後方由西向東通過觀禮台上空，藉由整齊的隊形，以及藍白紅三色彩煙，為中華民國 112 年國慶大會畫下圓滿的句點。

國防部 國慶 國旗

延伸閱讀

特定軍備「先斬後奏」 專家：違反財政紀律

潛艦國造黑箱作業？他曝國防部給立院的預算僅兩張A4

國艦國造事件遭質疑 馬文君正面回應

新北國慶升旗侯友宜、馬英九、朱立倫傳將同台 侯用市民身分參加

相關新聞

以第一預備金支應軍事建案 國防部：考量敵情變化迫切

立法院預算中心質疑國防部修訂國軍軍事投資建案作業規定，讓第一預備金可支應新增迫切建案，認為採特別預算管道即可。國防部上午...

國防部支援國慶大會 充滿肯定國造機艦成效意識

國防部今天表示，慶祝中華民國民國 112 年國慶，國防部配合國慶籌委會規畫，以民主台灣、堅韌永續為主軸，國防部支援序幕暖...

新聞眼／高層掌控 軍購規則再被顛覆

蔡政府執政後緊抓軍購權，任何超過新台幣十億元的軍購案，不管機密或公開，國防部都必須呈報國安會，由三軍統帥核定。國防部修改...

軍備「迫切性條款」 藍委指空白支票 將強力監督

國防部修訂國軍軍事投資建案規定增訂「迫切性條款」，藍綠立委意見相左。立院外交及國防委員會民進黨籍召委何志偉認為，只要事前...

特定軍備「先斬後奏」 專家：違反財政紀律

國防部修訂「國軍軍事投資建案作業規定」，增列國防部報經行政院核准得以第一預備金支應已逾預算編列時程的新增迫切性建案，財政...

特定軍備可「先斬後奏」 立院預算中心：違預算法

國防部今年五月修訂「國軍軍事投資建案作業規定」，在「迫切性建案」增列「國防部報經行政院核准，得以第一預備金支應已逾預算編...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。