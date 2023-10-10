國防部支援國慶大會 充滿肯定國造機艦成效意識

國防部今天表示，慶祝中華民國民國 112 年國慶，國防部配合國慶籌委會規畫，以民主台灣、堅韌永續為主軸，國防部支援序幕暖場、國慶大會及主題表演等三個階段展演任務，期藉官兵代表及各項武器裝備參與，堅定國人自我防衛意志，共同守護美好家園。

國防部指出，國防部以「守護共好」為主題，由陸軍專科學校戰鼓隊、特戰指揮部戰技隊，國防部藝工隊首次進行整合表演，接續由國防部三軍聯合樂儀隊實施聯合操演，進行組曲演奏及花式操槍。

國防部表示，在慶祝大會階段，慶籌會邀請 112 年全國學生音樂比賽特優的國立馬公高級中學合唱團49員學生，與左營軍港玉山軍艦官兵108員，及陸戰隊 AAV-7 兩棲突擊車 5 輛現場連線，呈現V 字隊形與舉護國旗方式 呈現官兵勤訓精練形象，並在大會主題視訊牆播放駐地官兵代表共同演唱國歌畫面。陸軍 CH-47SD 契努克運輸直升機，吊掛巨幅國旗，由兩架 UH-60M 黑鷹直升機引導及跟隨下，通過總統府前廣場上空， 以凌空飄揚的國旗，為國家慶典增添光輝，鼓舞軍民士氣及凝聚向心力。

國防部說，主題表演部分，慶祝大會禮成，國防部三軍聯合樂儀隊退場後，由空軍勇鷹高教機，採 5 機大雁隊形，由北向南通過主席台前方， 向總統致敬，展現空軍健兒傳承忠勇軍風，捍衛領空的精神。

最後由空軍雷虎特技小組 AT-3 教練機，採 6 機三角隊 形，自總統府後方由西向東通過觀禮台上空，藉由整齊的隊形，以及藍白紅三色彩煙，為中華民國 112 年國慶大會畫下圓滿的句點。

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