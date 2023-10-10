特定軍備可「先斬後奏」 立院預算中心：違預算法

國防部今年五月修訂「國軍軍事投資建案作業規定」，在「迫切性建案」增列「國防部報經行政院核准，得以第一預備金支應已逾預算編列時程之新增迫切性建案」，意即不經立法院審議通過，國防部即可先建案採購特定軍備，並以第一預備金付頭期款項，事後立法院無反對空間，形同自訂軍購「先斬後奏」尚方寶劍條款。

立法院預算中心認為此舉違反預算法，立法院只能事後「備查」，無法事前進行審議，妥適性有待商榷。

預算中心：動支第一預備金有疑慮

立法院預算中心表示，第一預備金是「歲出分配預算遇經費不足」方可動支，未經立法院審議通過的投資建案，是否符合動支條件？國防部已超過預算編列時程的新增投資建案，既未列入年度預算，就不屬法定歲出預算範疇，自然沒有歲出分配預算，是否符合第一預備金支應條件，不無疑慮。

另外，國防部增列該部報經行政院核准，就得以第一預備金支應已超過預算編列時程的新增迫切性建案，立法院只能事後「備查」，無法事前審議；軍事投資計畫所涉經費龐大且多以分年計畫方式編列，直接以第一預備金支應首年經費，立法院事前難就其計畫及經費審議，妥適性有待商榷。

國防部：完備程序後依預算法辦理

明年度國防部所屬單位預算案，主計局於「第一預備金」業務計畫編列廿八億元，較今年度的八億元增加廿億元。國防部表示，軍投迫切性建案仍須完備建案程序、報請行政院核准及立法院備查，始得動支預備金；國防部將於完備程序後，依預算法及行政院規定辦理。

「國軍軍事投資建案作業規定」第二章第三項軍購建案「納案五年兵力整建計畫原則」第一款記載：凡屬基本戰力、不對稱戰力及戰力防護中有關資訊、網路戰、電子戰、特種作戰、空中及飛彈防禦、海上作戰、國土防衛與軍事工程等七類需求，經參謀本部整合完成「聯合戰力規畫」要項及排序後，作為兵力整建納案依據。

第四款「迫切性建案」規定：因應新增區域敵情威脅改變或已經評估具任務迫切性的建案項目，且籌獲方式可由現貨市場快速形成戰力，急需調整五年兵力整建計畫建案期程，符合條件並簽奉部長核定後，始可辦理建案作業，「須於目標年度七個月前完成建案程序」。

不過，國防部今年五月十五日在「迫切性建案」原則中增訂，得以第一預備金支應逾預算編列時程的新增迫切建案：「為有效滿足戰備急需，快速形成戰力，將逾預算編列時程之迫切性建案於完備相關程序後，由本部第一預備金支應，縮短預算等待空窗期。」打破原「新增個案無論金額大小，整體獲得規畫書均應管制於行政院預算審議程序前核定，完成建案程序，未完成者，不予檢討納案」與七個月前須完成建案的規定。

商品推薦